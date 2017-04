Fußball-Kreisliga A: Kastriot mit drei und Labinot zwei Toren

+ Hattrick: Der Wolfhager Kastriot Sogojeva (rechts), hier im Zweikampf mit dem Diemeltaler Florian Müller, erzielte zwar alle FSV-Tore, am Ende aber reichte es nur zu einem 3:3. Foto: Michl

hofgeismar/wolfhagen. Es war das Wochenende der Sogojeva-Brüder: Fünf Tore gingen auf ihr Konto: Dreimal profitierte Wolfhagen II davon, zweimal Riede. Und damit ist der SV Riede wieder zurück in der Erfolgsspur der Fußball-A-Liga. Denn er verbuchte nach dem Erfolg in Balhorn am Freitag nun gestern einen 3:0-Sieg bei der Reserve von Calden/Meimbressen. Wolfhagen II holte einen 1:3-Rückstand gegen Diemeltal 08 zum 3:3 auf. Wettesingen/B./O. II erkämpfte sich ein 0:0 in Deisel und Espenau feierte mit 4:2 gegen Fürstenwald den ersten Heimsieg 2017.