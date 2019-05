Wolff-Elf verliert in Rothwesten

Am Ende stand für den Fußball-Gruppenligisten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen in seinem letzten Auswärtsspiel beim TSV Rothwesten eine klare 1:5 (0:1)-Niederlage.

Das ist nach dem Rückrundenverlauf des Aufsteigers keine Überraschung, zumal der auf Rang drei liegende TSV noch um den zur Landesligarelegation berechtigten zweiten Platz kämpft. So fällt für die Vereinigten nächste Woche im Heimspiel gegen Heiligenrode die Entscheidung über den Klassenerhalt. „Das Ergebnis entspricht keinesfalls dem tatsächlichen Spielverlauf. Rothwesten war leider effektiver als wir“, haderte SG-Trainer Marco Wolff mehr mit dem Ergebnis als mit dem Spiel seiner Mannschaft, die es gerade Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Hand hatte, für eine Überraschung zu sorgen.

Die erste Großchance des Favoriten vereitelte SG-Torhüter Philipp Weymann, als er den Ball an die Latte lenkte. Die zweite Chance nutzten die Gastgeber aber durch Eltioni Pietri zum 1:0 (35.). Dieser Rückstand war ein Weckruf für die Gäste, die zu hochkarätigen Chancen durch Marco Wagener, Rinat Kabykenov und Denis Hartwig, der Pech mit seinem Weitschuss hatte, der an die Unterkante der Latte prallte (40., 41., 42.). Auch nach der Pause hatten Dennis und Oliver Flörke sowie Marvin Wolff und Felix Kleinschmidt weitere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite durch eine Flanke von Sebastan Trabner, der Ball senkte sich ins Tor (69.). Unmittelbar danach verhinderte Weymann gegen Kevin Seeger die Entscheidung. Hoffnung kam auf, als der eingewechselte Leon Kühne eine Flanke in den Fünfmeterraum zum 2:1 verwertete, doch schon im Gegenzug erhöhte Pietri wieder auf 3:1 (75., 76.). Gegen die aufmachenden Gäste konnten kurz vor dem Ende Pietri mit seinem dritten Treffer und Sebastian Ullrich noch weiter erhöhen (90., 90.+2.).