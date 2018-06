Wolfgang Schopf ist nicht mehr Teammanager bei den  Fußballerinnen des TSV Jahn Calden

Wolfgang Schopf ist nicht mehr Teammanager bei den Caldener Fußballerinnen. Über ein viertel Jahrhundert arbeitete er ehrenamtlich für die Abteilung Frauenfußball.

Etwa die Hälfte davon als Teammanager. Jetzt musste er auf Druck der Abteilung das Amt niederlegen. Schmutzige Wäsche wäscht er deshalb nicht, wenngleich die Trennung schmerzt. Auch die Abteilungsleitung lobt sein jahrelanges Engagement. „Wolfgang war mit Herzblut bei der Sache“, lobt denn auch Frauenwartin Silvia Ruda. Sie hätte gerne gehabt, dass er weiter im Verein tätig ist. Das aber habe Schopf abgelehnt, nachdem sie ihm eröffnet hatte, dass die Abteilung einen neuen Teammanager haben möchte.

Diese Mitteilung, sagt Schopf, habe ihn überrascht. Jahrelang war er Teammanager - und das Amt habe ihn total ausgefüllt. Es sei zwar sehr zeitaufwändig. Fünf bis sieben Stunden pro Woche arbeite er für dieses Ehrenamt. Aber er habe auch tolle Menschen kennen gelernt in dieser Zeit.

Einen nachvollziehbaren Grund für die Trennung habe er nicht erfahren, sagt Schopf und auch Ruda sagt, dass es keinen Krach gegeben habe. Manchmal aber sei es an der Zeit, Wechsel vorzunehmen. Richtig sei zwar, dass die Mannschaft nicht mit allen Terminansetzungen des Teammanagers glücklich war. Doch das allein war wohl nicht der Grund. Der Verein will sich im Teammanagement neu aufstellen. Die erste Mannschaft stieg in die Regionalliga auf, die zweite in die Verbandsliga.

Schopf, der als Betreuer für die zweite Mannschaft zum Frauenfußball kam, sah seinen Schwerpunkt bei der ersten Mannschaft. Die Verzahnung beider Teams müsse verstärkt werden, sagt Trainer Wolfgang Berndt. Dass er die Ablösung des Teammanagers betrieben habe, wie es kolpotiert wird, weist er zurück. „Wir verstehen uns gut“, sagt Berndt mit Blick auf Schopf. „Zwischen uns ist alles in Ordnung“, sagt auch dieser.

Doch jetzt soll die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden. Ruda, Heiner Koch, Jörg Wolf, Oliver Ohm und auch Trainer Berndt werden sich die Aufgaben teilen. „Ob die Trennung richtig war, wird die Zukunft zeigen“, meint Ruda.

Schopf jedenfalls hofft, auch ohne Amt, auf einen weiteren Aufschwung des Frauenfußballs in Calden. Die Mannschaft sei spitze, das Trainerteam arbeite gut und der Frauenfußball könne sich auf seine Helferinnen und Helfer verlassen, schreibt er in einer E-Mail an den Vorstand des Frauenfußballs. Nur Silvia Ruda erwähnt er hier nicht ausdrücklich.

„Das Gespräch mit Wolfgang ist mir sehr, sehr schwer gefallen“, sagt Ruda. „Ich hätte gerne noch ein Jahr weiter gemacht. Bis zu meinem 70. Geburtstag“, sagt Schopf. Es sollte nicht sein. Eine Verabschiedung des verdienstvollen ehrenamtlichen Mitarbeiters wird es übrigens nicht geben. Eine Verabschiedung sei angebracht, meint Schopf, „wenn jemand sein Amt aus freier Entscheidung vorzeitig niederlegen oder aus gesundheitlichen Gründen das Amt weiterreichen möchte.“ Beides war bei ihm nicht der Fall.

Der Trennungsschmerz, er ist nicht zu überhören. Aber dennoch auch versöhnliche Töne: „Wenn die Frauen spielen, werde ich natürlich zum Kaiserplatz gehen und mir das Spiel anschauen.“ Und an der Kasse werde er seinen Eintritt zahlen. Apropos zahlen: Geld erhält der Teammanager der Caldener Frauen keines. Es ist ein Ehrenamt, für das es nur die übliche Pauschale gibt. Und die hat Schopf immer gespendet. So stößt die Trennung auch bei manch anderen Ehrenamtler im Frauenfußball auf Unverständnis.

Joachim Ciechanowski, der für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zuständig ist: „Das sieht nach außen so aus, als hätte der Wolfgang silberne Löffel gestohlen. Dabei hat er viel reingesteckt. Ich glaube, manche wissen nicht, was sie da gemacht haben“, sagt er und es klingt als könnte es bald wieder Trennungsschmerz geben.