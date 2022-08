Hochkonzentriert ins nächste Spiel

Von: Michael Wepler

Teilen

Nicht rundum zufrieden. Valentin Plavcic holte mit Wolfhagen neun Punkte aus den ersten drei Spielen. Dennoch hat der FSV-Trainer einige Dinge zu beanstanden. foto: Joachim Hofmeister © Joachim Hofmeister

Wolfhagen – Seine makellose Ausbeute von bislang drei Siegen in der Fußball-Gruppenliga will der FSV Rot-Weiß Wolfhagen am Samstag (17 Uhr) beim TSV Mengsberg fortsetzen. Nach dem souveränen 5:0-Sieg am Mittwoch in Edermünde ist es für die Rot-Weißen das nächste Spiel in der Fremde.

Für FSV-Trainer Valentin Plavcic ist der Gegner aus der Nähe von Schwalmstadt ein unbeschriebenes Blatt: „Das ist wieder eine Mannschaft, die ich noch nicht kenne. Für uns wird es wieder darauf ankommen, das Spiel mit einer hundertprozentigen Einstellung anzugehen.“ Trotz der drei Siege und 12:2 Toren sieht der Fußballlehrer noch Luft nach oben im Spiel seiner Mannschaft: „Es läuft noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Daran haben wir noch zu arbeiten.“

Gegenüber der Vorsaison kann er durch die Neuzugänge auf einen breiteren Kader zurückgreifen und hat dadurch den Vorteil, während des Spiels gleichstarke Spieler einzuwechseln. Wie schon beim Edermünde-Spiel wird Neuzugang Robert Hrgic-Nicolic verletzt fehlen. Auf seiner Position könnten wieder Paul Degenhardt und Maurice Deiss spielen.

Einen richtigen Lauf hat derzeit Tjarde Bandowski, dem am Mittwoch nach zuvor schon drei Toren in den ersten beiden Spielen vier Treffer gelangen. „Tjarde musste in der letzten Saison meistens im defensiven Mittelfeld spielen. Nun kann er auf seiner angestammten Position im Angriff agieren“, freut sich Plavcic über die gute Frühform seines Torjägers. Mengsberg, das in den Spielzeiten 2014/15 und 2017/18 der Verbandsliga angehörte, feierte nach den beiden Auftaktniederlagen einen klaren 4:1-Heimsieg über Homberg. (Michael Wepler)