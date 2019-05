Wolfhagen hat die erfolgreichste Saison vor Augen

Wolfhagen – „Gegen so eine Mannschaft kannst du nur blöd aussehen“, blickt Halil Inan auf den nächsten Spieltag. Der Trainer von Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen spricht von der nächten Partie gegen Abstiegskandidat FC Bosporus.

„Entweder du gewinnst, dann sagen alle: ‚War ja klar’ oder du verlierst, dann lachen sie über dich.“ Die Wölfe wollen am Sonntag, 15:30 Uhr, aber keinen Anlass zum hämischen Lachen liefern.

Im Hinspiel gewann der FSV souverän mit 5:0 (2:0) gegen Bosporus. Der Held des Spieltags: Kapitän Timo Wiegand. Er traf damals gleich viermal.

Im Winter hat sich der Gegner jedoch personell verstärkt, hat Spieler wie Seyed Hassan Nasseri in den Kader geholt. „Nasseri kann im Mittelfeld glänzen, er verteilt die Bälle super“, so Inan. Außerdem gab es einen Trainerwechsel: Der neue Coach heißt Eren Conan. Trotzdem verlor Bosporus die letzten drei Partien und steht nun mit nur 20 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Vor allem in der Offensive hapert es beim Heimteam - ihr Konto zählt erst 32 Treffer. Im Vergleich: Wolfhagen traf 77 Mal. Die Wölfe wollen aber vor allem auch ihr Punktekonto aufbessern. Der Tabellenvierte möchte in den letzten Spielen mindestens die 50-Punkte-marke knacken. „Ich möchte, dass dies die erfolgreichste Saison ist, die Wolfhagen je in der Gruppenliga hatte“, erzählt Inan.

Während Wolfhagen noch von den oberen Tabellenplätzen träumen darf, ist für Bosporus die Partie quasi der „letzte Strohhalm“ im Abstiegskampf. Obwohl Bosporus ganz klar Außenseiter ist, warnt Inan: „Das ist eine Einstellungssache. Bosporus ist technisch versiert und hat gute Kicker in seinen Reihen. Wir dürfen uns nicht zu sicher sein.“

Inans Devise lautet: Auf Ballbesitz spielen und möglichst viel Tempo in die Partie bringen. Personell sieht es gut aus: Nur die Einsätze von Stanislav Bakin, der zuletzt verletzt ausgewechselt wurde, und von Torhüter Sebastian Schmidt sind fraglich. zis