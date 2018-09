Wolfhagen hat Heimsieg im Fokus

Wolfhagen. Wenn in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag, Anstoß 16.30 Uhr, an der Wolfhager Liemecke beim FSV Wolfhagen der TSV Heiligenrode seine Visitenkarte abgibt, dann wollen die „Wölfe“ ihre gute Leistung, die sie auch beim Pokal-Aus zeigten, nahtlos fortschreiben.

Dass die Partie für Wolfhagen kein Selbstläufer werden soll, dafür werden die Gäste mit Sicherheit sorgen. Denn Heiligenrode, in der vorjährigen Saison ein so genannter „FSV-Angstgegner“ gewann an der Liemecke mit 2:0 und zog zu Hause dem FSV gar mit 5:2 das Fell über die Ohren. Diesmal sind zum Siegen verdammt. Sie fristen nämlich aktuell als Tabellendreizehnter bei einer weniger ausgetragenen Partie zwei Ränge hinter den Hausherren mit einem Fünf-Zähler-Rückstand ein Dasein auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die „Wölfe“ müssen sich also auf einen Schlagabtausch auf Biegen und Brechen einstellen, nehmen diese Herausforderung aber gerne an. Der bisherige Rundenverlauf spricht statistisch für die Platzherren. In ihren fünf Hausaufgaben blieben sie dreimal ungeschlagen. Heiligenrode dagegen konnte in fremden Gefilden bisher kein Mal die volle Ernte einfahren. Bei zwei Nullnummern stehen da lediglich zwei Unentschieden zu Buche.

Abwehrmäßig auf Augenhöhe präsentierten sich die „Wölfe“ bisher auch torhungriger, trafen schon zehn Mal mehr ins Schwarze. Auch was die personellen Vollstreckerqualitäten betrifft, hat Wolfhagen die Nase vorne. Allein Timo Wiegand (8) und Demetrio D Agostino (6) trafen zusammen fast schon so oft wie Heiligenrode (15) insgesamt.

Bei Heiligenrodes letztjährigen Top-Knipser Christian Rümenap, der da 24 Treffer erzielte, ist dagegen der Knoten noch nicht geplatz. Erst dreimal gab er den gegnerischen Torleuten das Nachsehen.

Trotzdem dürfen die „Wölfe“ gerade ihn nicht aus den Augen verlieren. Sie wissen allzu gut, dass Vollblutstürmer Rümenap ein Spieler ist, der im Alleingang ein Spiel entscheiden kann, wie auch SG-Spielertrainer Dennis Jödecke. (zih)