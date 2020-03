Wolfhagen holt den Landestitel

A-Jugend des FSV ist Hessenmeister

+ © FSV Wolfhagen Wahnsinn: Die Wolfhager A-Junioren sind Futsal-Hessenmeister und vertreten damit am kommenden Samstag den Hessischen Fußball-Verband bei der Süddeutschen Meisterschaft in Freiburg. © FSV Wolfhagen

Homberg – Riesenerfolg, der bisher größte in der Vereinsgeschichte, für den in der Fußball-A-Junioren-Verbandsliga spielenden FSV Wolfhagen. Die „Jungwölfe“ von Trainer Lars Viereck und Co-Coach Thomas Salzmann gewannen in Homberg/Efze die Futsal-Hessenmeisterschaft