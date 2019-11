Wolfhagen II klettert auf Platz eins

Wolfhagen – Der FSV Wolfhagen II überwintert an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga. Die Reserve des abstiegsbedrohten Gruppenligisten überzeugte erneut mit einem ungefährdeten 6:1 (4:0)-Erfolg gegen die TSV Immenhausen.

Das Göring-Team bleibt unverändert auf dem zehnten Rang.

Wie schon beim 6:0-Hinspielerfolg war Can Karahan der beste Spieler auf dem Platz und dreifacher Torschütze. Er eröffnete den Torreigen nach 10 Minuten. Neben dem 2:0 von Karahan trugen sich Matthias Gorzel und Dennis Moskaltschuk in die Torschützenliste ein bis zur Pause. Nach 54 Minuten und Karahans dritten Tagestreffer sowie Manuel Rost war das halbe Dutzend und damit das Hinspielergebnis schon erreicht. Doch wie letzte Woche zeigte die TSV zumindest Moral und verhinderte Schlimmeres, in der 79. Minute gelang Matthias Schilling das Ehrentor.

Tore:1:0 Karahan (10.), 2:0 M. Gorzel (20.), 3:0 Karahan (24.), 4:0 Moskaltschuk (33.), 5:0 Karahan (48.), 6:0 Rost (54.), 6:1 Schilling (79.).