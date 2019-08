Wolfhagen II vor FCO an der Spitze

Hofgeismar/Wolfhagen. In der Fußballkreisoberliga gewann Oberelsungen überraschend in Balhorn und ist hinter Wolfhagen II auf dem zweiten Tabellenplatz. Die FSV-Reserve drehte einen Rückstand in Grebenstein.

Deisel zahl Lehrgeld in Sand

– In der Fußball-Kreisoberliga hat der SSV Sand II den ersten Sieg mit 5:3 (2:1) gegen Neuling TSV Deisel eingefahren.

Unter dem Strich auch ein verdienter Sieg der Verbandsligareserve, die zunächst klar den Takt vorgab und durch Sascha Reis sowie Georgios Bezas schon nach knapp 20 Minuten mit 2:0 führte. „Es hätte auch mehr sein können“, berichtete der Sander Frank Salzmann.

Offensiv wusste der TSV aber auf der Sander Höhe auch zu gefallen und Marco Stübener verkürzte auf 1:2 (31.). Kurz nach Wiederbeginn tauchte Marco Stübener frei vor dem SSV-Kasten auf und verzog. Daher war der 2:2-Ausgleich durch Maik Konze (57.) gar nicht mal so unverdient . Der Knackpunkt des Spiels war fünf Minuten später und da zahlte der Neuling Lehrgeld. Während Deisels Schlussmann Till Meimbresse noch mit dem Stellen der Mauer beschäftigt war, schoss Sands Spielertrainer Dennis Enzeroth aus 25 Metern schon drauf und traf ins nicht verteidigte Tor. Das Spiel der Gastgeber lief nun wieder besser und Bezas (69., 81.) sorgte per Doppelpack für eine komfortable 5:2-Führung. In der Schlussminute konnte Michel Stübener noch auf 3:5 verkürzen.

Erleichterung bei SSV-Coach Dennis Enzeroth: „Ein wichtiger Sieg nach dem unglücklichen Auftakt. Nach dem Ausgleich der Gäste hat mir die letzte halbe Stunde meiner Mannschaft sehr gut gefallen“. Sein Gegenüber Janosch Baruschka sieht seine Elf in einem Lernprozess, nach viel Ballbesitz in den letzten A-Liga-Jahren gelte nun ein Umdenken auf mehr Präsenz in der Defensive. „Wir dürfen uns da hinten nicht raus locken lassen und dem Gegner die Lücken anbieten.“

Tore: 1:0 Sascha Reis (13.), 2:0 Georgios Bezas (19.), 2:1 Marco Stübener (36.), 2:2 Maik Konze (56.), 3:2 Dennis Enzeroth (62.), 4:2, 5:2 Bezas (68., 80.), 5:3 Michel Stübener (90.)

Immenhausen fertigt Ersen mit 4:1 ab

Immenhausen - Die TSV Immenhausen hat einen überzeugenden Heimauftakt in der Fußball-Kreisoberliga hingelegt und den TSV Ersen mit 4:1 (3:1) abgefertigt.

Den frühen Rückstand durch Robert Patas aus der achten Minute steckte die Elf von Trainer Henner Göring gut weg. „Da war unser A-Jugendkeeper Yannik Siebert, der ein prima Seniorendebüt hinlegte, machtlos“.

Max Busch und Stefan Bachmann waren die auffälligsten Akteure im grün/weißen Dress. Vor dem Strafstoß von Bachmann zum 1:1 wurde Busch gefoult. Das 2:1 von Busch bereitete Bachmann mit einem Eckball vor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Busch erneut im Strafraum zu Fall gebracht, Bachmann verwandelte erneut sicher zum 3:1-Pausenstand.

Stark begannen die Immenhäuser den zweiten Durchgang aber ohne Zählbares und die Partie verflachte immer mehr. Aber einen Konter schlossen die Platzherren über Mohammad Niazi Yar noch erfolgreich ab.

Tore: 0:1, Patas (8.), 1:1 Bachmann (16., FE.), 2:1 Busch (39.), 3:1 Bachmann (45. + 1), 4:1 Niazi Yar (76.).

Tolle Aufholjagd von Wolfhagen II

Grebenstein - Der Neuling aus Wolfhagen begann stark im Sauertalstadion. „Die Gäste hätten schon 3:0 führen können, ehe meine Mannschaft das Glückliche 1:0 durch Erik Maiterth erzielte“, berichtete Tuspo-Trainer Harald Westermann.

Den 1:1-Pausenstand markierte Manuel Rost. Die Grebensteiner setzten immer wieder Nadelstiche nach vorne und zogen durch Budalic und Maiterth auf 3:1 davon. Doch konditionell bauten die Gastgeber immer mehr ab. Die Rot/Weißen hatten mehr Reserven und Calvin Bublitz, Pascal Deiss sowie Can Karahan drehten die Partie. Tore: 1:0 Maiterth (33.), 1:1 Rost (38.), 2:1 Budalic (64.), 3:1 Maiterth (72.), 3:2 Bublitz (75.), 3:3 Deiss (81.), 3:4 Karahan (86.).

Marino sichert Reinhardshagen den Sieg

Altenstädt – Im Duell zweier Mannschaften aus dem Verfolgerfeld der letztjährigen Kreisoberligasaison gelang der SG Reinhardshagen bei der FSG Weidelsburg ein 3:2 (1:0)-Auswärtserfolg.

Damit korrigierte die SG den Fehlstart, den sie gegen Grebenstein II hingelegt hatte. Die FSG kassierte die zweite Heimniederlage in diesem Jahr.

Es hätte aber auch anders laufen können, denn den Führungstreffer verpasste Severin Ohr und das hätte den Krug-Schützlinge vielleicht die gewohnte Spielsicherheit gegeben. Aber so gab es diesmal viel Krampf im Spiel der Dreifach-Vereinigten, tollen Kampf hingegen beim Gegner von der Weser. Der hatte diesmal mit dem jungen Gianluca Marino, der in die Fußstapfen seines Vaters Leo Marino treten will, einen echten Vollstrecker in ihren Reihen. „Sehr flink und dribbelstark, außerdem stand er immer goldrichtig“, wurde von der FSG berichtet.

Das 0:1 erzielte Marino nach einer halben Stunde. Ohr glich nach 50 Minuten per Foulelfmeter aus. Dann schlug Marino (60., 68.) wieder zweimal zu und ebnete der Elf von Trainer Patrick Fraahs den Weg zum ersten Sieg.Schon im Pokalspiel vor einigen Wochen hatte die SG in Altenstädt gut mitgehalten und beide Kontrahenten blieben sich treu, es gibt fast immer knappe Ergebnisse zwischen ihnen. So auch an diesem Sonntag, denn mit dem 2:3 von Marius Crede in der 70. Minute keimte wieder Hoffnung auf bei der Weidelsburg-Elf. Doch nun versuchten sie es mit der Brechstange, überlegte Spielzüge wurden in der Endphase von den Gastgebern vermisst und so konnte die SG tatsächlich mal drei Punkte unter der Weidelsburg entführen. Schon am Mittwoch hat die FSG die Chance auf Wiedergutmachung im Derby gegen Balhorn, quasi ein Duell zweier Enttäuschter von heute.

Tore: 0:1 Marino (30.), 1: Ohr (50., FE.), 1:2, 1:3 Marino (60., 68.), 2:3 Crede (70.).

FCO gelingt die Überraschung in Balhorn

Balhorn – Keiner aus dem jetzigen Kader des FC Oberelsungen war beim letzten Erfolg des FC gegen den SV Balhorn auf dem Distelberg mit dabei. Nach langer Zeit gelang den Elsingern durch das goldene Tor von Henrik Fenner nämlich mal wieder ein Sieg gegen den SV. Gleichbedeutend mit einem perfekten Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Partien.

Balhorns Trainer Christopher Kurz musste das Ganze erst einmal verarbeiten. „Aufgrund der Überlegenheit in der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis schon eine herbe Enttäuschung für uns“, meinte Kurz. Doch die Gäste machten das in der ersten 45 Minuten auch ganz gut. Robust in den Zweikämpfen, mit der Führung im Rücken nach dem Treffer von Fenner, der unten rechts im Balhorner Kasten einschlug. Im weiteren Verlauf des Spiels wurden noch zwei weitere Chancen für die Elsinger notiert.

Nach der Pause wurde aber der Druck des SVB immer größer, aber zwei Alleingänge wurden nicht genutzt und Kai Steinert im Tor des FC war einfach nicht zu überwinden. In der Nachspielzeit hätte Fenner sogar noch einen drauf setzen können, er hatte Pech mit einem Lattentreffer.

Tor: 0:1 Fenner (8.).

Siciliano wieder in Torlaune

Elgershausen – Optimal in die Saison gestartet ist Kreisoberliga-Vizemeister SG Schauenburg, der am ersten Spieltag spielfrei hatte, mit einem 5:1 (2:0)-Erfolg gegen den TSV Holzhausen.

Schon wieder in Top-Form präsentierte sich Schauenburgs Torschützenkönig der Vorsaison, Luca Siciliano, der vier der fünf Treffer beisteuerte und zwei Foulelfmeter herausholte.

Ob das alles gleich so gut funktionieren würde, nachdem die SG weitere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs eingebaut hat, war die spannende Frage vor der Partie für Elgershausens Vorsitzenden Heinz Mähl. Doch diese 90 Spielminuten waren schon einmal sehr positiv. Die Mannschaft hätte fast nichts zugelassen und bei weiteren Möglichkeiten hätte der Sieg gegen insgesamt doch recht harmlose Holzhäuser noch höher ausfallen können.

Beim 1:0 spitzelte Siciliano eine Flanke ins Tor. Den Strafstoß zum 2:0 verwandelte er selber. Das 3:0 wurde im Strafraum von Siciliano verwertet. Einziger Schönheitsfehler der Vereinigten war das 3:1 der Gäste durch Marcel Eichler.

Beim 4:1 traf Dennis Kellner vom Elfmeterpunkt. Das 5:1 von Siciliano fiel aus dem Gewühl heraus. Dieses Spiel der Lila/Weißen machte Appetit auf das Duell mit Absteiger Wettesingen/B./O. am Mittwoch. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Siciliano (16., 24., FE., 52.), 3:1 Eichler (58.), 4:1 Kellner (62., FE.), 5:1 Siciliano (70.).

Breuna holt trotz Überlegenheit nur einen Punkt

Dörnberg - In der Fußball-Kreisoberliga trennten der FSV Dörnberg II und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 1:1 (1:0).

Für Dörnbergs Trainer Pascal Fröhlich ein glücklicher Punktgewinn: „Ich hatte das Gefühl dass die Breunaer 80 Prozent Ballbesitz hatten.“

In der Nachspielzeit von Halbzeit Eins erzielte Nick Barthel das 1:0 auf Vorarbeit von Max Reichmann. Erst knapp eine Viertelstunde vor Schluss gelang der SG das Ausgleichtor durch Leon Kühne. In der Endphase hatte die FSV-Reserve aber nach Kontern auch noch glasklare Chancen. Tore: 1:0 Barthel (45. + 3), 1:1 Kühne (74.).