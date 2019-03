Wolfhagen II will Führung festigen

+ © Sommerlade Fußball mit Köpfchen: Wollen Davorin Kranz und seine Rieder Mitspieler in Deisel punkten, müssen sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. © Sommerlade

Nach dem Top-Start ins Restprogramm der Fußball-Kreisliga A will Tabellenführer Wolfhagen II daheim gegen Wettesingen/B./O. II seine Führung festigen, besser noch den Vorsprung gegenüber den Verfolgern ausbauen. Zu denen gehört der TSV Deisel, der seinen Heimvorteil gegen Riede nutzen will. Hombressen/Udenhausen II hat beim Schlusslicht Oberlesungen II etwas gutzumachen und der Tabellenvierte Schauenburg II will sich in Immenhausen II schadlos halten.