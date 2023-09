Wolfhagen kassiert zwei späte Tore

Von: Michael Wepler

Zwei Tore: Tjarde Bandowski erzielte das 0:1 und 1:3. © Raphael Wieloch

Wolfhagen – Dicht vor einem Sieg beim langjährigen Hessenligisten SV Buchonia Flieden stand der Fußball-Verbandsligist FSV Rot-Weiß Wolfhagen, musste sich aber durch zwei späte Tore noch mit einem 3:3 (2:1)-Unentschieden zufrieden geben.

FSV-Trainer Valentin Plavcic trauerte dem vergebenen Sieg aber nur ein wenig hinterher: „Wir haben vorher die Entscheidung verpasst, aber für mich war wichtig unser gutes Spiel bei einem sehr starken Gegner.“

Kurzfristig mussten die Gäste auf ihren bislang so treffsicheren Neuzugang Rolf Sattorov verzichten, der in seiner Heimat weilt. Der Aufsteiger fand gut ins Spiel.

Ein Einwurf erreichte Tom Siebert, der im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tjarde Bandowski zur frühen Führung (8.). Durch einen Schuss von der Strafraumgrenze erzielte Fabian Schaub das 1:1 (14.).

Dieser Gegentreffer beeindruckte die Wölfe jedoch nicht, die weiterhin ihre Chancen nutzten. Nach einem Konter war es der schnelle Levin Salzmann, der für die erneute Führung der Rot-Weißen sorgte (28.). Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Halbzeit spielte der Neuling gut mit. Einen langen Ball von Torhüter Moritz Schunke nahm Tjarde Bandowski auf und nutzte die Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft der Gastgeber, um auf 1:3 zu erhöhen (58.). Siebert hatte sogar die Chance auf den vierten Treffer, der wohl die Entscheidung gebracht hätte.

Flieden versuchte es in erster Linie über Standardsituationen und hatte damit späten Erfolg. Im Anschluss an einen Freistoß gelang Andre Vogt der 2:3-Anschlusstreffer (88.). Nur zwei Minute später war es Nico Zeller, der im Strafraumgewühl heraus das 3:3 erzielte. Beinahe hätten die Hausherren das Spiel noch komplett gedreht, als Vogt einen Freistoß in der Nachspielzeit an die Unterkante der Latte setzte. (Michael Wepler)