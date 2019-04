Wolfhagen verliert in Rothwesten

+ Halil InanTrainer FSV Wolfhagen

Der FSV Wolfhagen hat das Spitzenspiel in der Fußball-Gruppenliga 2 beim TSV Rothwesten mit 1:2 (1:2) verloren. Die Gäste erwischten einen guten Start. Bereits in der vierten Minute brachte Kapitän Timo Wiegand seine Farben nach feiner Vorarbeit von Dustin Taege in Führung. Zwei Stellungsfehler brachten den FSV auf die Verliererstraße. Eltioni Pietri traf doppelt für den TSV (18., 25.).