3:0 – Wolfhagens Reserve im Vormarsch

FSV-Zweite weist mit dem TSV Schöneberg auch ein Spitzenteam ab – Alle Tore nach der Pause

+ Sehenswerte Einlage: Im Tiefflug versucht Schönebergs Jan Bönning den Wolfhager Mike Hankel zu stoppen. Foto: Michl

wolfhagen. Mit einem 3:0 (0:0) gegen den TSV Schöneberg, dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen, hat der FSV Wolfhagen II einen großen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld gemacht. Die beste Möglichkeit des TSV datierte schon aus der dritten Minute durch einen Lattentreffer von Christian Schellhase. Danach bestimmte die Gruppenligareserve das Spiel, doch erst nach 72 Minuten gelang der krönende Abschluss. Flanke Jonas Kaiser zu Thorsten Mörtl, der per Kopf das 1:0 erzielte. Ein abgefälschter Schuss von Daniel Rost brachte eine Viertelstunde vor Schluss das 2:0. Den Schlusspunkt setzte Sven Nordmeier, nach guter Vorlage von Mike Hankel, in der 80. Minute. (zyh)