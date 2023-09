Wüstner trifft vom Elfmeterpunkt

Von: Reinhard Michl

Im Zweikampf: Balhorns Maximilian Löber (links) gegen Calden/Meimbressens Tristan Krug. © Reinhard Michl

Balhorn – Um Punkt 21.50 Uhr war am gestrigen Abend die Überraschung perfekt. Denn da stand der Fußball-Kreisoberligist SV Balhorn im Viertelfinale des Bitburger Kreispokals als 9:8 (5:5)-Sieger gegen den Gruppenligisten SG Calden/Meimbressen fest.

Wobei die Entscheidung nach gespielten 120 Minuten beim Stand von 5:5 erst nach einem Elfmeterschießen fiel. Während die Gäste vom Caldener Kaiserplatz dabei nur dreimal ins Schwarze trafen, versenkten die gastgebenden Distelberger das runde Spielgerät viermal im gegnerischen Kasten.

Nach diesem Spielausgang sah es nach einer Stunde jedoch noch nicht aus. Denn da hatte der Gruppenligist durch Marko Utsch (20.), Hannes Dittmar (33., 42.) sowie Louis Siebert (59., FE) bei Gegentoren von Raphael Geis (23.) und Dennis Moskaltschuk (36.) schon mit 4:2 die Nase vorne. Doch die Gäste freuten sich zu früh.

Denn Nico Häusling (61.) sowie Robin Mirus (67.) glichen anschließend zum 4:4 aus. Wobei Marko Utsch (85.) mit einem 40-Meter-Freistoßhammer den Gästesieg noch hätte perfekt machen können, jedoch am SVB-Keeper Max Wüstner verzweifelte. Ebenso auf der Gegenseite im direkten Gegenzug Nico Häusling (88.) an SG-Schlussmann Dominik Hernandez Szarka. So blieb es beim 4:4 mit der Option Verlängerung.

Hier waren gerade einmal 100 Sekunden gespielt, da brachte Louis Siebert (92.) die SG erneut in Front. Im zweiten Durchgang des Nachsitzens hatte der Minutenzeiger ebenfalls zur zweite Runde angesetzt, als Gästespieler Sebastian Hoppe einen Balhorner Freistoß unglücklich ins eigene Tore abfälschte – 5:5.

Dabei blieb es bei strömenden Regen vor 125 Zuschauern, die als Zusatz die Duelle Schütze contra Torwart geboten bekamen. Mit dem glücklicheren Ende für Balhorn durch den Finalvollstrecker Max Wüstner. (Reinhard Michl)