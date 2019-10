„Zeigen, dass wir es besser können“

Caldener Frauen empfangen Alberweiler

+ Steht vermutlich in der Startelf: Johanna Schäfer (rechts) hier im Spiel gegen Ingolstadt. Foto: Hofmeister

Calden – Nach der klaren 0:5-Niederlage in Wetzlar steht für den Frauenfußball-Regionalligisten am Sonntag (14 Uhr) auf dem Kaiserplatz ein ganz wichtiges Spiel gegen den Tabellennachbarn SV Alberweiler an.