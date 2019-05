Ziel: Beste Abwehr der Liga

Oberweser – Vor dem letzten Spieltag sind die meisten Entscheidungen in der Frauenhandball-Landesliga bereits gefallen. So geht es auch für die HSG Wesertal in ihrem letzten Spiel am Samstag (18 Uhr) in der Sporthalle der Offenen Schule in Waldau beim Tuspo nur noch um einen gelungenen Saisonabschluss.

Für die Wesertalerinnen geht es im Duell mit dem TV Hersfeld um den fünften Platz. Durch den Abzug von drei Punkten wegen Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls liegt die HSG einen Punkt hinter den Hersfelderinnen, die im letzten Spiel beim Viertletzten Waldhessen antreten.

Für Wesertals Gegner Waldau ist der Abstieg bereits besiegelt. Zuletzt gab es eine klare 24:34-Niederlage. Wesertal überzeugte hingegen in der Vorwoche beim klaren 34:21-Heimerfolg über Waldhessen. Dabei zeigte sich HSG-Trainer Jürgen Herbold mit dem Angriffsspiel seiner Mannschaft zufrieden: „Wir waren nicht nur über den Rückraum erfolgreich, sondern auch über die Außen und über den Kreis.“

Im Hinspiel gab es nur einen knappen 30:29-Sieg, das soll diesmal anders werden. Als Anreiz will Herbold mit seiner Mannschaft Spitze bleiben bei der geringsten Zahl an Gegentoren. Im Duell mit dem Meister Hoof/Sand/Wolfhagen, der sein letztes Spiel in Vellmar bestreitet, will die HSG den knappen Vorsprung von zwei Toren verteidigen. Fraglich ist dabei noch der Einsatz der angeschlagenen Ann-Sophie Przyludzki. Dafür könnten wieder ihre Schwester Clara und Linda Meth aus der Zweiten aushelfen. zmw