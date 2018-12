Zierenberg Außenseiter

HSC zu Gast bei der TG Wehlheiden

+ © Sommerlade Einsatz fraglich: Ob Kevin Feller, hier im Gespräch mit dem Melsunger Michael Allendorf (links), spielen wird, ist noch unklar. © Sommerlade

Zierenberg. „Das wird schwer. Sehr schwer.“ Thomas Dittrich, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten HSC Zierenberg, macht sich nichts vor. „Mehr Außenseiter geht eigentlich nicht“, erklärt er die Ausgangslage vor dem Gastspiel am Samstag bei der TG Wehlheiden. Anpfiff in der Königstorhalle in Kassel ist um 18.30 Uhr. „Man soll ja sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel stellen, doch beim Aufstiegsanwärter zu punkten, das wird ein äußerst schwieriges Unterfangen.“