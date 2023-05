TSV beendet Negativserie

Gruppenliga: Zierenberg feiert 3:2-Heimsieg gegen Herleshausen/N./U.

+ © Reinhard Michl Vorbereiter und Vollstrecker: Karim Belarbi (links) feierte mit Zierenberg nach sieben sieglosen Spielen einen 3:2-Erfolg. © Reinhard Michl

Zierenberg – Als der souverän leitende Unparteiische Tom Bartolmai aus Borken das Meisterschaftsspiel der Fußball-Gruppenliga, Gruppe zwei, zwischen dem TSV Zierenberg und der SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfetal nach 96 gespielten Minuten abpfiff, fielen den Zierenbergern symbolisch riesige Wackersteine vom Herzen. Denn sie hatten mit ihrem 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen die mit der Roten Laterne angereisten Vereinigten nicht nur die Talfahrt von sieben sieglosen Spielen in Folge beendet, sondern damit auch drei ganz wichtige und wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingetütet.

Ein erleichterter TSV-Trainer Daniel Schmidt, für den es das letzte Saison-Heimspiel war und der vor dem Anpfiff mit einem Präsentkorb verabschiedet wurde: „Was heute hier über die Bühne ging, war Abstiegskampf pur. Zum Glück mit dem besseren Ende für uns.“

Es fing auch gut an für die Platzherren. Bereits in der dritten Minute verzweifelte Daniel Dzaja an SG-Keeper Louis-Jakob Bauer. Der kurz danach Glück hatte, dass Dzaja den Ball nach einer Maßflanke von Karim Belaribi um Millimeter verpasste.

Damit war die TSV-Herrlichkeit aber vorerst zu Ende. Die Gäste machten mächtig Dampf, sorgten im TSV-Strafraum mehrmals für Alarmstufe eins, kamen aber nur zur 0:1-Führung durch Marcel Weishaar. Zierenberg hatte die passende Antwort. Als Belarbi von Torwart Bauer im Strafraum von den Beinen geholt wurde, nutzte Ante Grgic (18.) den fälligen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich.

Davon hatten sich die Gäste noch nicht richtig erholt, da klingelte es schon wieder in ihrem Kasten. Ein Solo schloss Belarbi (20.) zur Platzherrenführung ab. Den Ausgleich hatte Weishaar (30.) auf dem Schuh, scheiterte jedoch an Schlussmann Sebastian Schäfer. Dessen Abpraller kam zu Janik Wittich, der das Kunststück fertig brachte, den leeren Kasten zu verfehlen.

Nach dem Seitenwechsel legten die Vereinigten noch einmal eine Schippe drauf, bissen sich jedoch ein um das andere Mal nicht nur in der Zierenberger Abwehr fest, sondern hatten auch weiterhin ihr Schussvisier nicht optimal justiert. Und kam doch einmal etwas durch, war Schlussmann Schäfer zur Stelle.

Das SG-Aufmachen spielte Zierenberg etwas in die Karten. Der TSV versuchte es mit der Kontertaktik. Bei einem schnellen Angriff ließ Lukas Braun Karim Belarbi über die Klinge springen, den fälligen Strafstoß verwandelte Grgic (67.) zum 3:1.

Dann sah Zierenbergs Balcan Sari (69.) Gelb-Rot, den Gäste gelang aber nur noch durch Lukas Wetterau (72.) die Ergebniskorrektur. (Reinhard Michl)