Zierenberg beim punktgleichen FSK

Wenn sich am Sonntag, 15 Uhr, im Meisterschaftsspiel der Fußball-Gruppenliga der FSK Vollmarshausen und der TSV Zierenberg gegenüberstehen, dann können es beide Mannschaften drehen und wenden wie sie wollen. Ein Sieg muss her.

TSV-Trainer Daniel Schmidt bringt es kurz und knapp auf den Punkt: „Wir müssen endlich wieder punkten.“ Ein Blick auf die aktuelle Tabelle untermauert seinen Anspruch. Aufsteiger Zierenberg ist mit sieben Punkten Elfter, die Platzherren von Coach Jens Alter, im hiesigen Fußballkreis als Trainer in Schauenburg, Elbenberg und bei Calden/Meimbressen kein Unbekannter, ist mit ebenfalls sieben Zählern direkt hinter den Warmetalern postiert. Unmittelbar hinter dem FSK beginnt die direkte Abstiegszone. Daniel Schmidt rechnet sich durchaus gute Chancen aus. Konnte sein Teams in der Fremde schon einmal die volle Ernte einfahren, so warten die Gastgeber auf ihren ersten Heimdreier. Bei einer Niederlage stehen da lediglich drei Unentschieden zu Buche. Auch die bisherigen Vollstreckerqualitäten lassen Schmidt hoffen. Seine Knipser Fabio Ohms (8), Ante Grgic und Mirko Schlummer (je 4) waren zusammen schon erfolgreicher als Vollmarshausen (13) insgesamt. Mit Miguel Schneppe (5) haben aber auch die Gastgeber einen Goalgetter in ihren Reihen, der im Alleingang ein Spiel entscheiden kann.

Die Zuversicht Schmidts erhält jedoch einen personellen Dämpfer. Denn mit seiner Wunschformation kann er nicht ins Rennen gehen. Martin Stück ist weiterhin verletzt, kann definitiv nicht auflaufen. Ebenso Robin Möller, der noch eine Rotsperre abbrummen muss. zih