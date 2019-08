Zierenberg betritt Neuland

Am Sonntag, 15 Uhr, betritt der TSV Zierenberg Neuland. Die in die Fußball-Gruppenliga aufgestiegene Mannschaft von Trainer Daniel Schmidt startet mit einem Auswärtsspiel beim TSV Heiligenrode in das Abenteuer Höherklassigkeit.

„Wir sind heiß auf die neue Aufgabe, unterwerfen uns aber keinem Druck und werden alles versuchen, jedem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft“, sagt der TSV-Coach. Seinen Optimismus schöpft Schmidt aus mehreren Quellen. „Nicht von ungefähr sind wir im ersten Jahr meiner Cheftrainertätigkeit im Warmetal souveräner Kreisoberligameister geworden. Ich habe eine gute und gestandene Truppe.“

Neben der Freude auf die Aufgabe freuen sich die Zierenberger auch auf ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Mitspieler: Christian Rümenap, der in der letztjährigen Saison mit 15 Toren bester Heiligenröder Vollstrecker war.

Was das Tore schießen anbelangt, brauchen die Warmetaler aber ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, haben mit Ante Grgic die Nummer eins der Kreisoberliga in ihren Reihen. Er brachte es in der letztjährigen Runde auf 28 Buden.

Bis auf eine Ausnahme kann Schmidt seine Wunschformation ins Rennen schicken, wobei ihm das Fehlen von Martin Stück Kopfzerbrechen bereitet. Der Mittelfeldspieler zog sich in der Kreispokalpartie am Mittwochabend in Lamerden eine Verletzung zu und fällt am Sonntag aus.

Den 3:1-Erfolg beim A-Ligisten Diemeltal will Schmidt nicht als Messlatte sehen. „Da habe ich sieben Spieler aus der ersten Mannschaft geschont und einige Akteure unserer Zweiten eingesetzt.“ zih