Zierenberg erobert Tabellenspitze

Die Fußball-Kreisoberliga hat einen neuen Spitzenreiter

+ © Michl Der Elbetaler Niklas Jacobi (links) wird hier vom Zierenberger Nico Töppel gestoppt, ein Tor machte er dennoch. © Michl

Hofgeismar/wolfhagen. Der TSV Zierenberg hat den spielfreien TSV Ersen am Mittwoch Abend in der Fußball-Kreisoberliga, durch einen 3:1-Erfolg bei der SG Elbetal an der Tabellenspitze abgelöst.