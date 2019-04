Zierenberg gewinnt Derby

Halt, hier geblieben: Zierenbergs Jesper Stigenroth zieht Caldens Kai Sommerlade am Trikot.

Großer Jubel im Lager der Zierenberger Bezirksoberliga-Handballer. Sie gewannen das Derby gegen die HSG Ahnatal/Calden 30:27 (15:12).

Hochkonzentriert, entschlossen und voller Siegeswillen starteten die Zierenberger in die Partie und zeigten eine starke Abwehrleistung. Die Gäste taten sich schwer, scheiterten oft am Abwehrbollwerk des HSC oder produzierten Ballverluste, die von den Zierenbergern zu Tempogegenstößen genutzt wurden.

Bereits in der elften Minute führten die Gastgeber mit 7:2 und hatten in Youngster Jesper Stiegenroth einen starken Vertreter auf der Linksaußenposition. In dieser Phase verletzte sich Daniel Kunz, der bis dahin die Abwehr zusammen hielt, doch im Gegensatz zur Vorwoche konnten die Hausherren diesen Ausfall kompensieren und ließen sich von ihrer Spur nicht abbringen.

Gelegentlich fanden die Gäste den Weg zu Kreisläufer Kai Sommerlade und eine Lücke im HSC-Verbund durch Daniel Pächer, doch mehr als Ergebniskorrektur war nicht möglich. Mit einem 15:12 ging es in die Pause.

Dass die Warmetaler dieses Spiel gewinnen wollten, zeigte ihre Körperhaltung nach einer kurzen Ansprache von Trainer Thomas Dittrich. Schnell waren die HSCer wieder auf dem Feld, um in Bewegung zu bleiben. Sie setzten nach einem Tempogegenstoß von Andreas Rudolph gleich den nächsten Treffer. „Heute kamen die Caldener mit unserem Tempospiel überhaupt nicht klar. Ich freue mich sehr, dass meine Mannschaft eine tolle Leistung abrufen und das Besprochene hervorragend umsetzen konnte“, strahlte Dittrich nach dem Spiel.

In der Schlussphase ließen die Zierenberger dann aber doch noch die eine oder andere Chance liegen, doch näher als drei Treffer kam die Spielgemeinschaft nie heran. Ein verdienter Sieg dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, in der alle Mannschaftsteile ihren Beitrag zum Erfolg leisteten.

Am kommenden Samstag sehen sich beide Teams bereits wieder. Dann gibt es das Hinspiel, das wegen einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters wiederholt werden muss. Mal schauen, wer sich dann besser aus der Affäre ziehen wird.

Zierenberg: J. Rudolph, Zimmermann (Tor), Schindehütte 2, Richter, Schnitzer 2, M. Kunz 3, Stiegenroth 4, Feller 3, A. Rudolph 4, Rode 6, Spangenberg 3/2, D. Kunz 1, Eckhardt 2/1. Ahnatal/Calden:Ledderhose, Krümmel (Tor), Pächer 7, Dietzsch 2, Most 4/2, Schuldes, Sommerlade 4, Endtrich, Bier 2, Brückner 1, Stiegel 4/1, Sostmann 3 rü