Zierenberg jubelt

Immenhausen. Der TSV Zierenberg hat das Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga bei der TSV Immenhausen mit 3:1 (2:0) gewonnen und geht mit einem Polster von zehn Punkten Vorsprung auf den Verfolger in die Winterpause.

Immenhausens Trainer Bernd Hüter räumte nach der Partie ein, dass die Gäste besonders im ersten Durchgang seinem Team deutlich überlegen waren. Zwar versuchten die Immenhäuser das Spiel zu machen, doch vieles blieb im Aufbau Stückwerk.

Ganz anders traten die Warmetaler auf, die in Tornähe immer brandgefährlich waren. So zum ersten Mal nach 13 Minuten. Eine Flanke von der linken Seite von Ante Grgic fälschte Arne Schröder zum 0:1 ins eigene Tor ab.

Vier Minuten später ging es wieder über die linke Angriffsseite. Nach einer Flanke stand Grgic goldrichtig, um zum 0:2 einzuschießen. Zwei weitere Torchancen für Mustafa Shaban (20.) und dem Kopfball von Nico Karwath, den Immenhausens Keeper Maurice Braun stark parierte, drücken die Überlegenheit des Tabellenführers aus.

Ihre ersten beiden Torchancen hatte die Hüter-Elf durch Konstantin Moor (33.) und Nils Schröder (35.), die jedoch beide vorbei schossen.

In der 38. Minute scheiterte Grgic an Schlussmann Braun. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff machte es Grgic dann besser, er drückte einen Eckball von Stefan Rusche mit dem Kopf über die Torlinie zum 0:3. Hätte der von den Immenhäusern nicht auszuschaltende Grgic (57.) danach nicht den Pfosten getroffen, wäre schon alles gelaufen gewesen. So keimte etwas Hoffnung bei den Platzherren auf mit dem 1:3 (64.) von Moor. Nur 120 Sekunden später noch eine Torchance für den Immenhäuser Angreifer Mahmut Baksoy. Für Zierenberg wurde noch ein Pfostentreffer von Martin Stück (87.) notiert und der Immenhäuser Nils Schröder sah nach einem rüden Foul die Ampelkarte in der Schlussminute.

Tore: 0:1 A. Schröder (ET., 13.), 0:2 Grgic (17.), 0:3 Grgic (52.), 1:3 Moor (64.). Zuschauer: 110.