Zierenberg nur 3:3 in Dörnberg

Hofgeismar. In der Fußball-Kreisoberliga tobt der Kampf um Platz zwei. Spitzenreiter Zierenberg spielte am Donnerstag beim fSV Dörnberg II nur Remis.

Über weite Strecken sorgten die Ortsnachbarn FSV Dörnberg II und TSV Zierenberg für Derbystimmung. Bereits nach 60 Sekunden gingen die Platzherren durch in Führung, dann drehte der Spitzenreiter durch Martin Stück (39.) und Ante Grgic (41., FE) den Spieß um. Postwendend das 2:2 durch Max Scheuermann (43.). Auch nach der Pause schenkten sich beide Mannschaften nichts, wobei Scheuermann (75.) und Ante Grgic (80.) trafen. Sollte Schauenburg heute überraschend verlieren, ist Zierenberg vorzeitig Meister.

Neben Schauenburg kämpfen Weidelsburg und Reinhardshagen um Platz zwei.

SG Elbetal - SG Schauenburg (Hinspiel 1:1). Diese Partie findet heute, 20 Uhr, in Elbenberg statt. Die SG Elbetal ist seit vergangenen Wochenende in höchster Alarmbereitschaft, denn es droht ein zweiter Absteiger und dann wäre die Aufholjagd der letzten Woche noch nicht genug. Auf Oberelsungen, das eine Partie weniger hat bis zum Schluss, müssten fünf Zähler aufgeholt werden. Dies erscheint anhand des Hammerprogramms der letzten drei Spiele für die Kördel-Elf fast unmöglich. Das erste Ausrufezeichen müssten die Elbetaler gegen die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga setzen. Der Absteiger aus Schauenburg braucht noch zwei Siege, um aus eigener Kraft als Tabellenzweiter durch zu sein, er hat also nichts zu verschenken.

FSG Weidelsburg - TSV Holzhausen (3:0). Durch das Unentschieden in Reinhardshagen sind die Chancen der FSG auf den zweiten Platz nicht mehr so hoch. Aber mit Fleiß wollen sie mit Siegen in den letzten drei Partien ihrerseits alles dazu beitragen, den Druck auf Schauenburg aufrecht zu erhalten. Aber mit den Holzhäusern kommt ein unbequemer Gegner auf die Altenstädter Hardt, der Aufsteiger hat noch mal richtig Spaß daran bekommen, die Favoriten zu ärgern.

SSV Sand II - SG Reinhardshagen (0:2). Mit fünf Punkten Rückstand auf den zweiten Rang helfen der SGR nur noch Siege. Durch eine neue Perspektive in der Abstiegsregelung ist die SSV-Reserve noch nicht durch. Sie benötigt auch noch einen Dreierpack, um vorzeitig alles klar zu machen. Die Weservereinigten sind in diesem Jahr immer noch unbesiegt, dass ist ihre Empfehlung auf der Sander Höhe.

TSV Immenhausen - TSV Carlsdorf (5:1). Noch immer ohne Sieg ist die TSV seit der Trennung von Trainer Bernd Hüter und er zweite Platz ist auch nicht mehr erreichbar. Um so mehr sollten sich die Immenhäuser Akteure in dieser Partie ins Zeug legen, um auch mal ihrem Interims-Trainerduo Exner/Radanovic einen Sieg zu bescheren. Carlsdorf ist nach zwei Spielzeiten wieder in die A-Liga abgestiegen und auf Abschiedstour.

SG Obermeiser/Westuffeln - SV Balhorn (2:5). Beide sind zwar Tabellennachbarn, aber elf Punkte Unterschied zu Gunsten des SVB machen doch deutlich, dass die SG alles reinhauen muss, um daheim ungeschlagen zu bleiben.

FC Oberelsungen - TSV Ersen (0:2). Der FCO kann, wenn er gegen die zuletzt ersatzgeschwächten Ersener die volle Ernte einfährt und Elbetal gegen Schauenburg verliert, den drittletzten Rang und damit den Klassenerhalt sicher machen.