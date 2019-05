Zierenberg schlägt Meister 9:0

Wolfhagen – Auswärtsspiele haben die heimsichen Fußballerinnen in der Gruppenliga, der Regionalen Oberliga und der Kreisliga zu bestreiten.

Gruppenliga

Auswärst tritt Frauenfußball-Gruppenligist SG Landau/Wolfhagen am Samstag, 14.30 Uhr an, wenn er beim TuS Viktoria Großenenglis II zu Gast ist. Die Platzbesitzerinnen sind als Tabellenvierter zwei Ränge hinter den Vereinigten aus dem Waldecker und Wolfhager Land postiert. Doch der Rückstand beträgt satte 13 Punkte. Das Hinspiel gewann die SG klar mit 4:1. Die SG ist also klarer Favorit und will diese Rolle mit einem Sieg unterauern, um das Ziel Aufstieg zu erreichen. Derzeit sind die Vereinigten punktgleich mit Spitzenreiter Korbach, haben aber gegenüber den Waldecker Kreisstädtern zwei Spiele weniger absolviert. Im Klartext: Behält Landau/Wolfhagen in Großenenglis und danach in Flechtdorf und zu Hause gegen Edermünde die Nase vorne, können sie am letzten Saisonspieltag (25. Mai) ohne Druck und Nervenflattern nach Korbach reisen.

Regionale Oberliga

Für einen Paukenschlag sorgte in der regionalen Frauenfußball-Oberliga der TSV Zierenberg. Die Warmetalkickerinnen von Trainer Sascha Lorrain fegten zu Hause den souveränen Tabellenführer und bereits als Meister feststehenden TSV Heiligenrode mit 9:0 (3:0) vom Platz.

Auch wenn die Zierenbergerinnen sich zuletzt als erfolgreiche Torfabrik in Szene setzen konnten, so wurde ihnen vor dem Anpfiff nur die Außenseiterrolle zugestanden. Heiligenrode hat bisher 16 von 17 Spielen gewonnen. Doch im Warmetal bekamen die Gäste nie ein Bein auf den Boden. Die bisherige Heiligenröder Paradeoffensiv (104 Tore) konnte sich keine einzige nennenswerte Torchance erarbeiten. Anders der TSV, der schon bis zur Pause durch Mareike Kloppmann (2., 33. FE) und Laura Frank (28.) mit 3:0 führte

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Spitzenreiter weit hinter den Erwartungen zurück, Zierenberg dagegen spielte mit Vollgas und deklassierte förmlich den Gegner. Die Vierfachknipserin Laura Frank (48., 73., 75.), Tami Müller (55.), Mareike Kloppmann (61., FE) und Rebekka Hugk (78.) sorgten für den 9:0-Endstand. Kurz vor Schluss sahen eine Zierenbergerin (82.) und eine Gästespielerin (88.) noch die gelb-rote Karte.

Am Samstag, 17 Uhr, spielt der TSV in Reichensachsen. Dass Hinspiel gewann er 6:1-

Zierenberg: Thielmann - Müller, Kloppmann (61., Wenderoth), Rueda (71., Barton), Schmidt, Bätzing, Hugk, Höster (73., Töppe), Makel, Frank, Gruß.

Kreisliga

Auf einen heißen Tanz muss sich in der Frauenfußball-Kreisliga A die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen einstellen, wenn sie am Samstag, 15 Uhr, beim TSV Obermelsungen II antritt. Denn die gastgebende Verbandsligareserve will gegen die Vereinigten eine alte Rechnung begleichen. In der Hinrunde verlor der TSV 0:7. Zuhause aber ist er stark: Der Tabellenvierte gewann sieben seiner neun Heimspiele. zih