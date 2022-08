Mit Tekle Asefaw und Shaban Mustafa

Von: Reinhard Michl

Urlaub beendet: Shaban Mustafa gehört zum Aufgebot des TSV Zierenberg. © Reinhard Michl

Zierenberg – Auch am zweiten Spieltag der Fußball-Gruppenliga 2 kann der TSV Zierenberg seinen Heimvorteil in die Waagschale werfen. Zu Gast bei den Warmetalern von Trainer Daniel Schmidt ist am Sonntag, 15 Uhr, der FSK Vollmarshausen.

Zieht man den direkten Vergleich zwischen den beiden Kontrahenten in der letztjährigen Punktspielrunde heran, dann könnte der Eindruck entstehen, dass sich hier eigentlich zwei gute Freunde gegenüberstehen. Vor allem mit Blick auf das Saisonfinalspieltag am 12. Juni, wo man sich in Vollmarshausen mit einem torlosen Remis trennte, mit dem sowohl die Elf aus der Söhre als auch die Zierenberger das jeweils drohende Abstiegsgespenst in die Schranken wiesen und den Klassenerhalt in trockene Tücher wickelten.

Bereits im Hinspiel hatte keine Mannschaft der anderen ein Bein gestellt, stand da doch im Warmetal ein 3:3 zu Buche.

Am Sonntag dürften beide Teams aber keine Punkteteilung auf ihrem Schirm haben. Hüben wie drüben will man siegen, um sich weiter nach vorn zu orientieren.

Zierenberg startete mit einem überraschenden 3:0-Heimerfolg gegen Kaufungen in die neue Runde. Auch Vollmarshausen kam optimal aus den Startblöcken, meisterte die Auswärtshürde in Herleshausen mit einem 4:2-Sieg. Dies eröffnet jeder Elf, die Warmetaler sind Dritter, der Sonntagsgegner direkt dahinter, sich mit dem Gewinn der drei Punkte sich zum neuen Spitzenreiter zu küren.

Trainer Schmidt hofft, dass er von seiner Elf ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk in Form von drei Punkten bekommt. Am gestrigen Donnerstag wurde er 38 Jahre alt.

Die personelle Situation der Zierenberger scheint sich gegenüber dem vergangenen Wochenende etwas entspannt zu haben. Auch wenn Christian Brinkmann (Urlaub) weiterhin fehlt. Dafür ist Routinier Shaban Mustafa aus dem Urlaub zurück und Neuzugang Tekle Asefaw (Baunatal) ist erstmals spielberechtigt. „Die Mannschaft freut sich auf das zweite Spiel.“ (Reinhard Michl)