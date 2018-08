Zierenberg und Schauenburg trennen sich 1:1

Zierenberg. Am gestrigen Abend verpasste es der TSV Zierenberg, sich mit einem Sieg näher an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga zu schieben. Auf der heimischen Warmetalkampf musste sich das Team von Trainer Daniel Schmidt gegen den Gruppenligaabsteiger SG Schauenburg mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Hätten die Schauenburger die volle Ernte mitgenommen, hätten sie mit den Warmetalern nach Punkten gleichgezogen.

TSV-Fußballchef Volker Klapp sah die Partie keineswegs durch die rosarote Vereinsbrille. „Unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung. Die Gäste besaßen über weite Strecken ein spieltechnisches Plus, hätten den Chancen nach in der Schlussphase auch den Deckel draufmachen können.“

In der Tat. Zwischen der 75. und 85. Spielminute stimmten die mitgereisten Schauenburger Fans drei Mal den Torjubel an, den jedoch Platzherrentorwart Tobias Hauk jeweils mit einer Glanztat verstummen ließ. Aber auch die Zierenberger hätten durch Nico Karwath, Robin Möller oder Ante Grgic im Doppelpack das Signal auf Grün stellen können. Die Schauenburger Führung durch Luca Siciliano (48.) glich Marvin Bettinghausen (80.) aus. (zih)