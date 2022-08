Sechs Tore, aber kein Gewinner im Warmetal

Gruppenliga: Zierenberg und Vollmarshausen trennen sich 3:3

+ © Reinhard Michl Torschützen unter sich: Zierenbergs Neuzugang Nahom Tekle Asefaw (rechts) und der Vollmarshäuser Tobias Voss. © Reinhard Michl

Zierenberg – Aller guten Dinge sind drei. Dieser sprichwörtlichen Redensart verliehen am zweiten Spieltag der Fußball-Gruppenliga der gastgebende TSV Zierenberg und die FSK Vollmarshausen Wahrheitsgehalt. Nachdem es schon im direkten Vergleich in der letztjährigen Saison mit einem 3:3 sowie 0:0 keinen Gewinner gab, trennten sich die beiden Kontrahenten am gestrigen Sonntagnachmittag erneut mit einem 3:3-Remis.

Vor dem Anpfiff des souverän leitenden Unparteiischen Christian Krafft aus Bad Arolsen hätte Platzherrentrainer Daniel Schmidt mit einem solchen Ergebnis leben können, nach dem Schlusspfiff trauerte er vielleicht doch zwei verschenkten Punkten nach. Wobei da sein FSK-Kollege Ralf-Jürgen Rössler etwas anderer Meinung war.

Zierenberg wurde bei subtropischen Temperaturen kalt erwischt. Einen Distanzschuss von Tom Zappe ließ Torwart Nils Zimmermann über seine Handschuhe rutschen. Der völlig alleingelassene Miguel Schneppe (4.) war der lachende Dritte, brauchte nur noch den Fuß hinhalten - 0:1.

Im direkten Gegenzug stimmten die Zierenberger schon den Torjubel an. Neuzugang Nahom Tekle Asefaw hatte Gästekeeper Michael Pfeil bereits passiert, doch Tobias Voss kratzte den Ball noch von der Linie. Wenige Minuten später eine ähnliche Situation im Zierenberger Strafraum. Torwart Zimmermann ließ sich düpieren, doch Nico Töppel konnte den Lapsus ausbügeln.

Dann doch der Zierenberger Ausgleich. FSK-Schlussmann Michael Pfeil will außerhalb seines Refugiums gegen Ante Grgic klären, spielt den Ball exakt vor die Stollenschuhe von Nahom Tekle Asefaw (31.), der den Ball nur noch in den leeren Kasten bugsieren muss. 90 Sekunden später rehabilitiert sich Pfeil, verhindert mit einem Superreflex gegen Karim Belarbi die TSV-Führung.

Nach der Pausenerfrischung sowie einem kühlenden Regenguss ging es dann Schlag auf Schlag. Einen TSV-Abwehrschnitzer bestraft Tobias Voss (64.) mit dem erneuten Gästeführungstreffer. Postwendend gelingt Platzherrenkapitän Ante Grgic (66.) der 2:2-Ausgleich. Doch die Zierenberger Freude war nur von kurzer Dauer. Einen Eckball verlängert Tom Zappe mit dem Kopf zum völlig freistehenden Lukas Bosse (71.), der Zimmermann aus kurzer Distanz keine Abwehrchance lässt - 2:3.

Dann bewies Zierenbergs Coach Daniel Schmidt ein glückliches Händchen. Er wechselte Nico Karwarth ein, der sich dafür nach feiner Vorarbeit von Belarbi mit dem 3:3-Ausgleich bedankte. Karwath hätte sich dann noch zum Matchwinner küren können, verpasste jedoch in der Nachspielzeit eine scharfe Hereingabe um Millimeter. (Reinhard Michl)

Zierenberg: Zimmermann - Knoche (90., Kuhjlmann), Töppel, Dieunedort - Sari, Belartbi, Feynus Hassan (64., Uffelmann), Möller - Grgic, Scharf (67., Karwath), Asefaw.

Vollmarshausen: Pfeil - Löcke, Henning, Zappe, Schneppe (81., Günther) - Bosse (84., Heinz), Toth, Murawski, Voss - Gippert, Grebe.

Schiedsrichter: Christian Krafft (Bad Arolsen).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Schneppe (4.), 1:1 Asefaw (31.), 1:2 Voss (64.), 2:2 Grgic (66.), 2:3 Bosse (71.), 3:3 Karwath (80.).