Zierenberg unterliegt SHG 30:33

Zierenberg. Die Handballer des HSC Zierenberg haben ihr Heimspiel gegen die SHG Hofgeismar/Grebenstein in der Bezirksoberliga mit 30:33 (10:16) verloren.

´Trainer Thomas Dittrich musste auf Daniel und Marcel Kunz, Kevin Schnitzer, Sebastian Barthel und Jesper Stiegenroth verzichten. Die Gäste indes hatten keine personellen Sorgen, sie traten in Bestbesetzung an.

Die Hausherren erwischten einen guten Start, konnten sich aber nur mit zwei Treffern absetzen. In der Abwehr fehlte die Abstimmung, so dass die Gäste immer wieder ihren freistehenden Kreisläufer in Szene setzen konnten. Die fehlende Sicherheit in der Deckung sprang auf den Angriff über. Hier machten sich die fehlenden Alternativen schnell bemerkbar. Mit vielen Einzelaktionen und immer wieder dem Versuch Eins gegen Eins zu gehen, machten die Zierenberger es ihren Gegenüber einfach. Nach dem Ausgleich in der zehnten Minute bekam die SHG Oberwasser, wurde immer sicherer und setzte sich bis zur Halbzeit etwas ab. Mit einem 10:16 verabschiedeten sich die beiden Mannschaften in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff sahen die rund 100 Zuschauer einen besseren Gastgeber. Die Abwehrreihe wurde umgestellt und der Kampfgeist des HSC war nach klaren Worten von Trainer Dittrich wieder geweckt. Zierenberg kämpfte sich wieder heran. Doch Unsicherheiten und Abspielfehler konnte der HSC nicht ganz abstellen, so dass es bis zur 57. Minute dauerte, bis Dennis Schindehütte den Anschlusstreffer (30:31) erzielte.

Dass die Zierenberger im zweiten Durchgang weder den Ausgleich, noch einen Führungstreffer erzielten, lag klar an der unbefriedigenden Chancenverwertung. Reihenweise ließen die Gastgeber hundertprozentige Tormöglichkeiten liegen, vergaben Tempogegenstöße, Siebenmeter und freie Würfe, so dass ein besseres Ergebnis nicht mehr möglich war.

Dieses wäre nicht unverdient gewesen, denn im zweiten Durchgang stimmten Moral und Kampfgeist, darauf sollte das HSC-Team aufbauen.

Zierenberg: J. Rudolph, Zimmermann (Tor), Schindehütte 3, Jakob 2, Richter, Weber 1, Feller 3, A. Rudolph 3, Rode 9/6, Spangenberg 5, Eckhardt 4, Pfeiffer, Foschum (rü)