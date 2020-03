Zierenberg verliert Kellerduell

35:38 gegen Hünfeld

+ © Joachim Hofmeister Sechsfacher Torschütze: Rico Feyh wird vom Hünfelder Theo Sauerbier am Wurf gehindert. © Joachim Hofmeister

Gut gespielt, doch am Ende wieder verloren. So kann die 35:38 (16:16)-Niederlage des HSC Zierenberg gegen den Hünfelder SV charakterisiert werden. Während die Zierenberger weiter auf die ersten Punkte in der Handball-Landesliga warten, verbesserten sich die Hünfelder vom vorletzten auf den drittletzten Platz.