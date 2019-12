Zierenberg will auswärts mehr wagen

Hat der Fast-Punktgewinn gegen den Zweiten Körle/Guxhagen den Handball-Landesligisten HSC Zierenberg auf den Geschmack gebracht? Die Leistung aus diesem Spiel wollen die Zierenberger nun auch in der Partie am Samstag (18 Uhr) bei der HSG Fuldatal/Wolfsanger wiederholen. In eigener Halle scheint das Tabellenschlusslicht in der höheren Liga angekommen zu sein, auswärts sieht es da noch anders aus bei Niederlagen zwischen elf und 20 Toren Unterschied.

„Es liegt an unserer Einstellung, wie wir in Ihringshausen abschneiden werden. Treten wir ähnlich auf wie in unseren drei letzten Heimspielen, können wir vielleicht auch in Fuldatal gut mithalten. Zeigen wir nur ein kleines Stück weniger Einsatzbereitschaft, wird es ähnlich ausgehen wie in den bisherigen Auswärtspartien“, setzt HSC-Trainer Thomas Dittrich auf eine 100-prozentige Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft. Noch immer macht ihn sein Malheur aus dem letzten Spiel zu schaffen, als sein Aufheben des Balles unmittelbar vor der Schlusssirene zum entscheidenden Siebenmeter und zur 28:29-Niederlage gegen Körle/Guxhagen führte. Das Erfreuliche war dagegen, dass seine Mannschaft in diesem Spiel einen weiteren Schritt nach vorne getan hat. Der soll jetzt auch in der Fremde erfolgen. Allerdings hat Zierenberg schlechte Erinnerungen an die Halle an der Eichhecke, denn in der Vorsaison gab es da bei der zweiten Mannschaft der HSG eine hohe Schlappe.

Gegenüber der Vorwoche wird Kreisläufer Oliver Eckhardt wieder zur Verfügung stehen, während Linksaußen Kevin Schnitzer weiter fehlen wird.

Fuldatal/Wolfsanger siegte zuletzt mit 30:27 in Wanfried, liegt aber als Sechster hinter der Leistung aus der Vorsaison (Platz zwei) zurück. zmw