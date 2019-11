Zierenberg will sich teuer verkaufen

HSC trifft zu Hause auf Hersfeld

+ Verletzt: Jens Rudolph vertritt Trainer Thomas Dittrich im Heimspiel gegen den TV Hersfeld. Foto: Hofmeister

Zierenberg – Nicht zu beneiden ist der Handball-Landesligist HSC Zierenberg, der auch in seinem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) in der Sporthalle der Elisabeth-Selbert-Schule gegen den TV Hersfeld nur klarer Außenseiter sein wird.