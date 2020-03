Zierenberg zu Gast beim Vierten

HSC-Handballer in Bad Hersfeld

+ © Hofmeister Ben Rode reist mit Schlusslicht HSC Zierenberg zum Tabellenvierten TV Hersfeld. © Hofmeister

Es ist ein gewohntes Bild für den Handball-Landesligisten HSC Zierenberg. Auch vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim TV Hersfeld in der Geistalhalle gehen die Zierenberger wieder als ganz klare Außenseiter in die Begegnung.