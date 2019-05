Zierenbergs Handballer in der Landesliga

Der Jubel kannte beim HSC Zierenberg keine Grenzen: Die Dittrich-Sieben verlor zwar bei Ost-/Mosheim mit 23:25, hatte aber das Hinspiel 35:30 gewonnen und spielt somit künftig in der Landesliga.

Zierenbergs Handballer spielen künftig in der Landesliga. Sie verloren zwar das Rückspiel beim TSV Ost-/Mosheim mit 23:25 (10:12), das erste Aufstiegsspiel hatten sie aber mit 35:30 für sich entschieden.

Bester Mann in Reihen der Gäste war Jens Rudolph. Der Schlussmann wehrte 17 Bälle ab. Unter anderem drei Strafwürfe. „Jens war in diesem Spiel Weltklasse“, lobte HSC-Coach Thomas Dietrich.

Nach einem verhaltenen Beginn, bei dem beiden Mannschaften die Nervosität anzuerkennen war, gingen die Gastgeber mit 5:4 (8. Minute) in Führung. Doch Zierenberg glich postwendend durch Benjamin Rode aus und es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst kurz vor der Halbzeit brachte Matthias Proll die Hausherren mit zwei Toren in Front.

Der Zweite der Bezirksoberliga Melsungen-Fulda kam deutlich wacher aus der Kabine. Angeführt von Jannis Balke erspielte sich das Fitozovic-Team eine 19:14-Führung (46.) und es sah so aus, als würde der TSV das Spiel nun an sich reißen. Doch Rudolph hielt sein Team mit tollen Paraden im Spiel. Der HSC verkürzte mit einem 3:0-Lauf wieder auf 22:21 (50.). Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase. Der TSV ging zwei Minuten vor Schluss nochmal mit 25:21 in Führung. Dann war es jedoch ausgerechnet der Ex-Ostheimer Oliver Eckhardt, der mit seinem Treffer zum 25:22 den Zierenberger Aufstieg perfekt machte.

Beim Abpfiff kannte der Jubel der Gäste keine Grenzen. „Ich bin unglaublich Stolz auf die Mannschaft,“ erklärte Trainer Dietrich, der aber auch mit Sorge auf die kommenden Aufgaben in der Landesliga guckt: „Das nächste Jahr wird extrem schwer für uns, wir haben jetzt am Limit gespielt.“

Der TSV muss sich nach der Relegation an die eigene Nase packen. Zwar stand die Abwehr um Marc Imberger, der sein letztes Spiel für OMO bestritt und sich der TG Wehlheiden anschließt, anders als im Hinspiel kompakt. Und auch Laurian Brici im Tor zeigte ein gute Leistung. Insgesamt ließen die Hochländer aber zu viele Chancen liegen. „Im Hinspiel hatten wir keine Torhüterleistung und ein katastrophales Rückzugsverhalten. Diesmal haben wir beste Chancen nicht genutzt und das Tempo nach vorn hat gefehlt“, erklärte TSV-Coach Mirza Fitosovic.

Ostheim:Brici (16/23), Jäger; Schlosser 3, Proll 7/2, Balke 4, Lauterbach 3/1, Kranz 3, Imberger 2/1, C. Stöcker 1, Hagemann 1, Schröder 1, S. Stöcker , Kinnback. Zierenberg: Rudolph (17/25), Zimmermann; Rode 6/2, Eckhardt 5, Schnitzer 4, Schindehütte 2, Weber 2, M. Kunz 1, Stiegenroth 1, Spangenberg 1, Pfeiffer 1, Richter, Rudolph, D. Kunz.