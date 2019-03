Zu alter Stärke zurückfinden

Den Gegner stören, heißt die Devise für Max Flöter (rechts) und die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, wenn sie am Sonntag, wenn sie am Sonntag den VfL Kassel empfängt. Foto: Michl

Breuna – Die Zeit des langen Wartens ist für den Fußball-Gruppenligisten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen endlich vorbei.

Am Sonntag (15 Uhr) in Breuna wird sich die SG wieder vor heimischem Publikum präsentieren. Gegner wird der VfL Kassel sein. Es wird die dritte Kasseler Mannschaft in Folge sein für die SG, für die spätestens seit der 0:9-Pleite in der Vorwoche bei Hessen Kassel II der Abstiegskampf richtig begonnen hat.

Auch an das Hinspiel beim VfL hat die SG keine guten Erinnerungen, denn damals gab es nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 1:5 die bis dahin höchste Niederlage. Zu dieser Zeit lag die SG noch in der oberen Tabellenhälfte, während die Kirchditmolder als Vorletzter im Tabellenkeller waren.

Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Zwar musste sich auch der VfL in der Vorwoche gegen den Spitzenreiter Hombressen/Udenhausen zwar bei weitem nicht so deutlich wie die SG, aber dennoch klar mit 0:3 geschlagen geben, doch liegt der VfL als Neunter zwei Plätze vor den Vereinigten. Der VfL profitiert von seiner guten Nachwuchsarbeit. Bester Torschütze mit zwölf Treffern ist Yannick Billing.

Für SG-Trainer Marco Wolff ist dieses Spiel eine Charakterfrage: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir in diese Klasse gehören. Wir müssen es nun endlich wieder zeigen und zu unserer alten Stärke zurückfinden.“ Schon in den erfolgreichen Zeiten als zeitweilige Spitzenreiter hat Wolff vor einer allzu großen Euphorie gewarnt und eher von einer Momentaufnahme gesprochen.

Nun hat seine Mannschaft nur noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Gegenüber dem KSV-Spiel müsse seine Mannschaft wieder über 90 Minuten als Team zusammenarbeiten. zmw