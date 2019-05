Zum Saisonausklang ein Kreisduell

Wesertal II ist Gast in Hofgeismar

Hofgeismar – Zum Saisonabschluss in der Frauenhandball-Bezirksoberliga steht noch einmal aus heimischer Sicht das Spiel der Kreisrivalen SHG Hofgeismar/Grebenstein und HSG Wesertal II an. Die HSG Reinhardswald tritt beim bereits feststehenden Absteiger Waldau II. an.