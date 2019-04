Zum Wiederholungsspiel bei Türkgücü Kassel

Gut 60 Minuten spielte die SG Hombresssen/Udenhausen vor drei Wochen beim SV Türkgücü Kassel, ehe Sturmböen es nicht zuließen, die Partie unter geordneten Verhältnissen zu Ende zu bringen. In der Begegnung der Fußball-Gruppenliga Kassel 2 stand es zu diesem Zeitpunkt 1:1-Unentschieden.Am Donnerstag ab 18 Uhr wird das Gipfeltreffen im Nordstadtstadion wiederholt. Aktuell führt der Gast die Tabelle mit 43 Punkten aus 21 Spielen an. Gleiche Ausbeute auch für den SV, bei allerdings zwei mehr ausgetragenenen Begegnungen.

Beide Teams haben in den vergangenen Wochen ihre Meisterschafts- und Aufstiegsambitionen untermauert, lediglich am vergangenen Spieltag mussten sie sich mit einem Remis zufrieden geben. Hombressen/Udenhausen machte einen 0:2-Rückstand bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach wett. 2:2 spielte auch Türkgücü Kassel. Gegner war der FSK Vollmarshausen.

Die Gastgeber gehen voller Vorfreude in die Partie. „Unsere Serie von sechs Spielen ohne Niederlage soll halten, wir wollen mit einem Sieg an die Tabellenspitze“, gibt sich Türkgücü-Coach Hüseyin Üstün kämpferisch.

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Dominik Lohne. „Und zwar eine äußerst schwere Aufgabe“, lautet die Analyse des SG-Stürmers. Türkgücü spiele einen sehr flotten Fußball und zähle zu den spielstärksten Teams der Liga. Die Mannschaft könne gut kombinieren. „In der Defensive nicht reagieren, sondern agieren“, lautet daher die Marschroute der SG. „So wie im Hinspiel“, sagt Lohne. „Da haben wir fast alles richtig gemacht.“ Beim 2:0-Erfolg in der Vorrunde (Tore: Nico Siebert und Justin Schmidt) stand Hombressen/Udenhausen in der Deckung sehr kompakt. „Da haben alle sehr gut nach hinten gearbeitet“, erinnert sich Lohne. „Ähnlich müssen wir am Donnerstag auftreten“, fordert er.

Minimalziel der Vereinigten ist ein Unentschieden. „Besser wären selbstverständlich drei Punkte“, sagt Lohne. Dann hätte man einen großen Schritt nach vorn gemacht. „Ich bin überzeugt, dass wir Türkgücü einen offenen Schlagabtausch liefern werden.“

Fehlen werden Julian Uffelmann, Lucas Hecker und Marvin Schmidt.

Spiel von gestern Abend: TSV Rothwesten - FSV Wolfhagen 2:1. zyh/hjx