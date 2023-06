Rückzug in die Kreisliga A

Von: Joachim Hofmeister

Am Boden: Ob Dieunedort Djobissie Tchieumeni, Spieler und Sportlicher Leiter des TSV Zierenberg bleiben wird, ist noch unklar. © Joachim Hofmeister

Zierenberg – Eine solche Entscheidung zu treffen, schmerzt. Oft ist sie aber alternativlos. Die erste Mannschaft des TSV Zierenberg wird sich aus der Gruppenliga zurückziehen. Im Stadion Warmetalkampfbahn wird es in der nächsten Saison keinen überkreislichen Seniorenfußball mehr geben. Der Vorstand des TSV hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Rückzug beschlossen und den freiwilligen Abstieg gemäß des Paragrafen 69 der Spielordnung des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) beantragt.

Der Regionalbeauftragte Matthias Schmelz bestätigt den Eingang, der Vorgang seitens des Verbandsausschusses für Spielbetrieb und Fußballentwicklung sei nur noch reine Formsache. „Die Mannschaft wird künftig in der Kreisliga A antreten.“ Das Reserve-Team gehe eine Klasse tiefer und gehöre in der Saison 2023/24 der B-Liga an.

„Grund für den Rückzug ist eine Welle an Abgängen“, erklärt Volker Klapp. Laut des TSV-Abteilungsleiters werden mindestens zwölf Spieler den Verein verlassen. Trotz großer Überzeugungsarbeit sei es ihm und seinen Vorstandsmitgliedern nicht gelungen, neue Spieler ins Warmetal zu holen.

„Die zahlreichen Abgänge haben dafür gesorgt, dass es nicht möglich ist, eine konkurrenzfähige Mannschaft für den Spielbetrieb in der Gruppenliga in der neuen Saison zu stellen,“ sagt Klapp. Die anderen Spieler hätten die Entscheidung, zwei Stufen nach unten zu gehen, mit breiter Mehrheit mitgetragen.

Klapp hat nun alle Hände voll zu tun, den Neustart in der Kreisliga A zu planen. Er muss unter anderem die Trainerfrage klären.

Mario Elsasser, der in der Winterpause seine Zusage für die kommende Serie gegeben hat und Daniel Schmidt ablösen soll, will dem aktuellen A-Liga-Coach Marvin Pötter das Amt nicht streitig machen. Beide hätten sich vor geraumer Zeit ausgetauscht. „Ich habe Marvin deutlich zu verstehen gegeben, dass er als Trainer der A-Liga-Mannschaft weiter machen soll.“ In der Kreisliga B will Elsasser nicht tätig sein. Den Verein, in welcher Funktion auch immer, wolle er aber so gut es geht unterstützen.

„Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, entgegnet Klapp, für den die Trainerfrage noch nicht final geklärt ist. Am Wochenende werde es noch ein Gespräch mit Elsasser und dem TSV-Vorstand geben. „Ich denke, wir werden eine für alle passende Lösung finden.“

Unklar ist, ob der Sportliche Leiter Dieunedort Djobissie Tchieumeni bleiben wird. Auch mit ihm wird sich der Abteilungsleiter unterhalten.

Der freiwillige Rückzug des TSV Zierenberg, der die abgelaufene Serie mit 39 Punkten und 58:80 Toren auf dem neunten Tabellenplatz beendete, wirbelt die Relegations- und Aufstiegsspiele bis in die untersten Klassen in anderen Kreisen durcheinander.

Plötzlich sind viele Spiele am letzten Fußball-Wochenende nicht mehr entscheidend. So hat das Gruppenliga-Finale zwischen der TSG Wilhelmshöhe und der SG Neukirchen/Röllshausen keine Bedeutung mehr. Die beiden führenden Mannschaften der Aufstiegsrunde klettern nach oben.

Matthias Schmelz gratulierte Wilhelmshöhe und Neukirchen/Röllshausen bereits schriftlich zum Aufstieg. Beide Teams können am Samstag ohne Druck ins letzte Spiel gehen. (Joachim Hofmeister)