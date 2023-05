Zusammenbruch überschattet Spiel

Von: Michael Wepler

Musste verletzt raus: Torwart Marius Becker. © Joachim Hofmeister

Kaufungen – Die SG Reinhardshagen muss nach der 1:3 (1:0)-Niederlage beim SV Kaufungen bei vier Punkten Vorsprung auf den möglichen Relegationsplatz weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga bangen.

Allerdings rückte in der 70. Minute nach dem 1:1-Ausgleichstreffer durch Karim Kouay der Fußball aus dem Blickpunkt, als der Torschütze zusammenbrach.Er konnte zwar wieder aufstehen und vom Platz gehen, wurde aber mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

In der ersten Halbzeit hatte Reinhardshagen den besseren Start gehabt und war früh durch Samih Bisevac nach einem doppelten Doppelpass mit Jan Paar mit 1:0 in Führung gegangen (9.). Danach hatten die Gäste Vorteile und hatten zwei weitere gute Möglichkeiten auf ein zweites Tor, das ihnen aber verwehrt blieb.

In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel zugunsten der schon seit acht Spielen ungeschlagenen Gastgeber. Diese bestimmten nun eindeutig das Spiel und kamen nun auch zu Torchancen und folgerichtig spät, aber hochverdient zum Ausgleich. Nach der längeren Spielunterbrechung köpfte Hani Osman nach einem Freistoß eine Kopfballvorlage zur 2:1-Führung ein (82.).

Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit stellte Thomas Müller den 3:1-Endstand her (90.+18.). Kurz zuvor musste Reinhardshagens Torhüter Marius Becker nach einem Zusammenprall mit einem Kaufunger Spieler wegen einer Verletzung am Kiefer vom Platz und wurde durch Moritz Koch ersetzt.

Am kommenden Sonntag steht für Reinhardshagen ein Heimspiel an. Zu Gast ist dann die FSK Vollmarshausen. (Michael Wepler)

Reinhardshagen: Becker (90.+17. Koch) – Hayn, Ganss, Rosenthal, Waldeck, Haun – A. Paar, Marino, D. Munk (63. Ivandic), Bisevac – J. Paar.