Zwei Heimspiele am Osterwochenende: Quo vadis Grebenstein?

+ © Rieß Bereit für den Einsatz: Adrian Schäfer (rechts) steht für die beiden Grebensteiner Spiele heute und am Montag zur Verfügung. © Rieß

Grebenstein – Gleich zwei Einsätze hat der Tuspo Grebenstein am Osterwochenende. Dabei muss er bei seinen Heimspielen im Sauertalstadion am Karsamstag (16 Uhr) gegen den SV 07 Eschwege und am Ostermontag (15 Uhr) dringend Punkte für den Klassenerhalt sammeln.