Zwei späte Tore besiegeln Caldens Niederlage

Personalnot: Esma Özdemir verletzte sich in Frankfurt. Archiv-Foto: Hormeister

Frankfurt. Die Regionalliga-Fußballerinnen von Jahn Calden bleiben trotz der 1:4 (1:2)-Niederlage bei Eintracht Frankfurt auf dem achten Platz. Da Wacker München und der SC Regensburg auch verloren, „hat sich in der Tabelle glücklicherweise nicht viel verändert“, meinte Trainer Wolfgang Berndt, dessen Sorgenfalten vor allem mit Blick aufs Personal am Sonntag größer geworden sein dürften. Der Grund: Schon in der 18. Minute musste Esma Özdemir mit Verdacht auf Bänderriss ausgewechselt werden.

Zu dem Zeitpunkt stand es 1:1, nachdem Sharon Braun die Führung der Eintracht ausgeglichen hatte. „Wir hielten gut mit“, sagte Berndt und die Eintracht-Führung zur Pause erzielte Lise Overgaard Munk mit ihrem zweiten Treffer, einem „Glücksschuss“, wie Berndt meinte.

Auch nach dem Wechsel hielt Jahn die Partie offen und hatte Chancen, durch Johanna Hildebrandt und Emma Becker den Ausgleich zu erzielen. Doch der wollte nicht fallen, auch wenn Berndt die aus Personalnot auf die ungewohnte Sechser-Position gewechselte Arlene Rühmer dann vorne zog. „Bis zur 75. Minute war alle drin“, so Berndt. Dann aber gelang der Eintracht durch zwei erfolgreiche Konter das 4:1. Zunächst traf Munk (83.) dann Vanessa Klich (86.). Berndt: „Ich kann niemandem einen Vorwurf machen. Die Mädels haben alles gegeben.“

Calden: Zani - Merz, Schäfer, Rudat, Bock, Özdemir (13. Becker)- Rühmer, Schanze - Braun, Hildebrandt (72. Wiegand), Piebrock. (mrß)