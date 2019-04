Zwei Spiele, aber keine Punkte

Obwohl die TSG Hofgeismar am Wochenende spielfrei war, bleibt sie Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B. Ärgster Verfolger der Würfelturmstädter ist die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha, die bereits am Freitagabend die SG Ostheim/Zwergen/Liebenau mit 4:2 in die Schranken wies.

Am Sonntag sollten die Erpetalvereinigten bei Kickers Wolfhagen auflaufen. Beide Mannschaften waren vor Ort, doch der angesetzte Schiedsrichter Lothar Grandjot (Schöneberg) erklärte den Platz in der Pommernanlage für unbespielbar (siehe Bericht oben). Für Ostheim/Zwergen/Liebenau war es kein gutes Wochenende, zogen die Vereinigten doch am Sonntag bei Ersen II mit 0:2 den Kürzeren. Für eine Überraschung sorgte Kellerkind Dörnberg III. Die Verbandsliga-Dritte meisterte die Auswärtshürde Weidelsburg II mit 2:0.

Obermeiser/Westuffeln II - Zierenberg II 0:1 (0:1). Elias Rudolph erzielte das goldene Tor in diesem Verfolgerduell nach 31 Minuten für die Gäste. Die waren auch das optisch überlegene Team, machten aber den Sack nicht vorzeitig zu, unter anderem durch Wieloch (85.) und Scharf (86.) in der Schlussphase. Dann hätte Middendorf (87.) aus kurzer Distanz fast das 1:1 gemacht. „Das wäre aber nicht gerecht gewesen“, meinte SG-Pressewart Christoph Heuser.

Hümme - Holzhausen II 3:1 (2:0). „Nicht so stark wie in den Vorwochen, aber trotzdem weiter auf Erfolgskurs“, so das Fazit von Hümmes Pressewart Benjamin Heinzer. Der notierte eine hochverdiente 2:0-Führung der Büscher-Elf durch Maik Hilgenberg (21., 43.). Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber aber immer mehr nach. Der Neuling kam auf, verzeichnete einen Lattentreffer in der 50. Minute und das Tor zum 3:1 (55.) durch Tsirekidze.

Ersen II - Ostheim/Zwergen/Liebenau 2:0 (2:0). Feiner Erfolg, der dritte Sieg in Folge, für die Kreisoberligareserve im Liebenauer Derby. David Milanovic (25.) und Denis Sinanovic (37.) hatten die volle Ernte für die Gelb/Schwarzen schon zur Pause eingefahren. Die Vereinigten enttäuschten vor allem in der Offensive.

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Ostheim/Zwergen/Liebenau 4:2 (2:0).Beim Pausengang schien alles gelaufen. Da hatten die Platzherren nicht nur durch die Blitztore von Mario Plutz (7.) und Dennis Weide (9.) die Nase vorne, sie hatten auch das Spiel und den Gegner jederzeit im Griff. Erpetals Pressesprecher Olaf Carl: „Den Chancen nach hätten wir da schon im halben Dutzend führen können.“ Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aber immer stärker, glichen durch Florian Rulff (52.) und Rafael Cebulla (58.) aus. Zwar brachte Giovanni Orth (65.) die Erpetaler erneut in Front, schwächten sich jedoch selbst. Manuel Adams (86.) und Mario Plutz (90.) sahen die Ampelkarte. Ostheim spielte nun Alles oder Nichts, ließ sich durch Jan Behr (90.+4) aber klassisch auskontern.

Ehlen - Balhorn II 4:2 (1:1).Neue Besen kehren gut. Die zuletzt nicht überzeugenden Ehlener hatten sich kurzfristig von Trainer Aleksander Vukovic getrennt, die Spieler Andreas Gassner und Johannes Fehler übernahmen seinen Posten und sorgten auf Anhieb für neuen Schwung. Zwar gerieten sie durch Maximilian Habegger (11.) in Rückstand, danach aber nahmen sie das Geschehen klar in die Hand und konnten ihre Dominanz auch durch Mario Gomez Cortes (22., 74.) und Johannes Fehler (62.) zählbar umsetzen. Felix Münche (77.) verkürzte zwar, doch Manuel Stütz (86.) machten dann den Sack endgültig zu.

Weidelsburg II - Dörnberg III 0:2 (0:1). Die Weidelsburger blieben weit hinter den Erwartungen zurück, fanden im ersten Durchgang überhaupt nicht ins Spiel und konnten froh sein, dass dies nur Alexander Gerk (18.) mit der Gästeführung bestrafte. Anscheinend muss es während der Pause in der Platzherrenkabine eine Ansage gegeben haben. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer überwiegend ein so genanntes Einbahnstraßenspiel Richtung Dörnberger Kasten. Doch der krönende Abschluss wollte den Weidelsburgern einfach nicht gelingen. Statt dessen wurden sie von Tobias Noll (70.) zur endgültigen Entscheidung ausgekontert. zih/zyh