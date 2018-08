Zweite Niederlage für Dörnberg

Zweite Niederlage in Folge für den FSV Dörnberg in der Fußball-Verbandsliga. Beim CSC 03 Kassel hatte die Lotzgeselle-Elf mit 0:2 (0:0) das Nachsehen.

Die Gastgeber indes bejubelten ihren zweiten Saisonsieg.

Die Tore fielen spät. „Es war ein mühsamer Arbeitssieg“, erklärte CSC-Trainer Lothar Alexi, dessen Mannschaft wie auch schon bei der 1:3-Niederlage gegen Steinbach optisch überlegen war.

Die Dörnberger standen hinten recht kompakt. Die Rothosen taten sich gegen den tiefstehenden FSV schwer, Chancen zu erarbeiten. Die Festung der Gäste hielt bis zur 80. Minute, dann kassierten sie das 0:1. David Simoneit flankte einen Freistoß auf den zweiten Pfosten, wo Innenverteidiger Pere Pavic goldrichtig stand und zur Führung einnickte.

Die Führung ging in Ordnung, auch wenn CSC-Torwart Lukas Rudolph kurz zuvor zweimal glänzend reagierte und einen Rückstand verhinderte. Kevin Richter und Florian Müller hatten gute Chancen. In ersten Halbzeit drosch Melih Bingül einen Freistoß an die Latte.

Nur wenige Minuten nach der Führung traf Karim Kouay zum 2:0-Endstand. Vorausgegangen war ein Solo vom eingewechselten Luca Del Colle, der allerdings an Keeper Dominik Zeiger scheiterte. Den Nachschuss verwertete Kouay.

Dörnberg:Zeiger - Gunkel, Plettenberg, Serhat Bingül, Hartmann - Hansch, Wenzek, Müller, Rico Lotzgeselle (70. Adler), Melih Bingül - Kevin Richter (84. Dominik Richter). (hjx)