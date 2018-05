Zweiter Absteiger steht fest

Hofgeismar/Wolfhagen. Nichts Neues an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B. Die führende SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II löste ihre Hausaufgabe mit 4:0 gegen Elbetal II und der FC Inter Hofgeismar behielt knapp mit 1:0 gegen Weidelsburg II die Nase vorne. Den Sprung auf Rang drei und damit den Relegationsplatz nach oben, dort ist Altenhasungen/Oelshausen/Istha postiert, verpasste Oberelsungen II mit einem 1:1 bei Elbetal II. Im Tabellenkeller konnte Ehlen zu Hause keinen Boden gutmachen, die Habichtswälder zogen gegen Hümme mit 4:5 den Kürzeren.

Ehlen - Hümme 4:5 (1:2). Die Platzherren begegneten ihrem Gegner über weite Strecken auf Augenhöhe. Während Ehlen jedoch mehrere Topchancen sträflich liegen ließ, nutzte Hümme seine Möglichkeiten zur Führung durch Felix Wieners (26.) und Gazi Yavuzoglu (35.). Neue SV-Hoffnung keimte auf, als Marcel Szlazas (38.) und Matim Azim (50.) zum 2:2 ausglichen. Dann jedoch zogen die Gäste durch Gazi Yavuzoglu (57.), Roman Skrzypczak (61.) und Tim Hilgenberg (68.) davon. Ehlen spielte nun Alles oder Nichts, mehr als die Ergebniskorrektur durch Marcel Szlazas (72.) und Samir Christoph Yamine (88.) aber wollte nicht gelingen.

Elbetal II - Oberelsungen II 1:1 (0:1). Den Spielanteilen und Chancen nach hätten die Gäste mehr als ihr Führungstor durch Maik Briesemeister (39.) machen können. Die mangelnde FCO-Chancenverwertung bestrafte Heiko Heerdt (52.) mit dem Ausgleich. SG-Fußballchef Martin Grede: „Das Ergebnis ist für uns zweitrangig. Unsere Gedanken sind vielmehr bei unseren Spielern Axel Bubenhagen und Sebastian Mehnert, die sich so schwer verletzten, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.“

Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II - Elbetal II 4:0 (2:0). Abgesehen von wenigen und ungefährlichen Entlastungsangriffen der Elbetaler setzten die Platzherren über weite Strecken klar die Akzente. Ihr scheidender Spielertrainer Matthias Wiegand: „Heute hätten wir unser Torkonto erheblich aufstocken können.“ So trafen aus einer Fülle von Möglichkeiten nur Niko Rappe (12.), Felix Kleinschmidt (44.), Karsten Käckel (66.) und Jan Gerhold (86.).

Zierenberg II - Obermeiser/Westuffeln II 3:1 (1:1). Überraschend früh gingen die Gäste durch Falco Hux (8.) in Führung, doch fast postwendend stellte Oliver Lecke (12.) den Gleichstand her. Die Zierenberger Pausenführung ließ Jan Krügel (19.) liegen, er scheiterte mit einem Strafstoß am SG-Torwart. Nach dem Seitenwechsel nahm Zierenberg dann das Heft in die Hand und tütete den Sieg durch Oliver Lecke (53.) und Stefan Rusche (77.) endgültig ein.

Inter Hofgeismar - Weidelsburg II 1:0 (1:0). Ein hartes Stück Arbeit war das für die Inter-Elf, bis der nächste Schritt in Richtung A-Liga-Aufstieg gemacht war. Außer dem Treffer von Altan Sunan in der 35. Minute gelang dem Neuling nichts und so wurde bis zum Schluss gezittert. „Trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft nach den letzten aufregenden Wochen“, gab FC-Spartenleiter Torsten Mander zu Protokoll.

TSG Hofgeismar - Dörnberg III 1:0 (0:0). Der Inter-Lokalrivale TSG hatte auch seine Mühe und Not mit der Verbandsligadritten und wurde trotz drückender Überlegenheit erst in der 87. Minute durch den Siegtreffer von Moustafa Baghdadi erlöst.

Weser/Diemel II zieht zurück

Die SG Weser/Diemel II hätte eigentlich bei der SG Ostheim/Zwergen/Liebenau antreten sollen. Doch da nicht genügend Spieler zur Verfügung standen und es der dritte Nichtantritt in dieser Saison gewesen wäre, entschied sich SG-Vorstand Peter Geschonke dazu, die Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. Damit gibt es neben Immenhausen II den zweiten Absteiger aus der Kreisliga B und alle Spiele von Weser/Diemel II werden mit 3:0 und drei Punkten für die Gegner gewertet. (zyh/zih)