Zweiter Sieg in Folge

Der FSV Dörnberg hat sein Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga Nord gegen den SV 07 Eschwege für sich entschieden. Mit dem 3:0 (2:0)-Sieg sammelte das Team von Trainer Ralf Wetzstein erneut Bigpoints und verbesserte damit seine Chancen im Ringen um den Klassenerhalt. Das rettende Ufer ist für die Dörnberger, die bereits am vergangenen Wochenende mit einem 1:0 bei der SG Johannesberg erfolgreich waren, in Sichtweite.

Dennis Dauber schockte die Gäste kurz vor der Pause mit einem Doppelpack. Binnen 60 Sekunden brachte er das Schlusslicht in Führung. Zunächst war der Stürmer nach einer Flanke von Dominik Richter erfolgreich, dann schraubte er das Ergebnis nach Zuspiel von Florian Müller in die Höhe (45.). Das 3:0 geht auf das Konto von Kapitän Pascal Kemper (87.).

„Die ersten beiden Treffer waren psychologisch sehr wichtig“, gab Dennis Dauber zu Protokoll. „Das war ein verdienter Erfolg meiner Mannschaft. Wir sind von der ersten bis zur letzten Minute als Team aufgetreten und haben alles gegeben. Mit der gleichen Leidenschaft und diesem Einsatz können wir auch in den kommenden Partien etwas holen.“

Sehr zufrieden zeigte sich auch Ralf Wetzstein: „Das Spiel gegen Eschwege war noch einmal ein Stück besser als das gegen Johannesberg“, sagte der FSV-Coach. „Wir kommen immer mehr an den Punkt, an dem wir so Fußball spielen, wie wir auch spielen wollen“, lobte er seine Elf und ergänzte: „Die Jungs setzen die Trainingsinhalte immer besser um.“ Wetzstein muss in den vergangenen Übungsstunden scheinbar viel Wert auf Offensive gelegt haben. Dörnberg war dem SV 07 nicht nur spielerisch überlegen, der FSV erspielte sich auch einige gute Einschussmöglichkeiten. Kemper (5., 33., 38., Freistoß) und Kevin Richter (10.) hätten ihre Farben in Führung schießen können. Nach der Pause hatte Fabrice Hansch (55.) nach einem Konter Pech im Abschluss. Kurz darauf setzte Kemper den Ball an den Pfosten (58.). Und dann scheiterte Tobias Gunkel aus der Nahdistanz am Eschweger Danny Göhler (70.). Der Gästetorwart hatte weitaus mehr zu tun als sein Gegenüber Dominik Zeiger. Der Tabellensiebte konnte sich nicht eine einzige zwingende Chance erspielen. „Die Leistung meiner Mannschaft war extrem schlecht. Die Einstellung meiner Jungs hat mir gar nicht gefallen“, sagte ein enttäuschter SV-Trainer Rafal Klajnsmit.