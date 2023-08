Sport-Hotline: Der heiße Draht für Ihre Geschichten – montags zwischen 9 und 11 Uhr

Von: Torsten Kohlhaase

Egal in welcher Sportart: Wir suchen die besten Geschichten des Wochenendes. Dafür gibt es nun eine Hotline, die montags von 9 bis 11 Uhr geschaltet ist. © imago/panthermedia

Montags zwischen 9 und 11 Uhr ist ab sofort das Redaktions-Telefon geschaltet. Rufen Sie uns an und erzählen uns Spannendes, Kurioses und Überraschendes von den Plätzen und aus den Hallen.

Kassel – Der Fußball rollt wieder, die ersten Spiele sind absolviert. Es gab Überraschungen, aber auch erwartbare Ergebnisse. Doch neben dieser 1:0-Berichterstattung möchten wir auch die zu Wort kommen lassen, die vielleicht etwas Interessantes, Kurioses oder Abseitiges erlebt haben. Weil wir aber nicht auf allen Plätzen oder in allen Hallen gleichzeitig sein können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Künftig wird es deshalb montags zwischen 9 und 11 Uhr eine Hotline geben, an der sie die Lokalsportredaktion Kassel erreichen. Unter der Nummer

0561/2031423

können Sie, liebe Leserinnen und Leser, dann Ihre besondere Geschichte des Wochenendes erzählen, die sich in Stadt oder Kreis Kassel ereignet hat. Doch welche Ereignisse sind das, auf die wir abzielen? Uns interessiert das ganz besondere Tor des Spieltags, das vielleicht der Torwart aus der eigenen Hälfte erzielt hat. Vielleicht gab es bei einem Spiel eine kuriose Wende, mit der keiner mehr gerechnet hat. Oder ein Spieler hat etwas ganz Besonderes geleistet, sodass er es verdient hätte, vorgestellt zu werden.

Neben dem Fußball gibt es aber auch so viele andere Sportarten, in denen sich Situationen zutragen, die vielleicht nicht alltäglich sind. Bald steigen zum Beispiel die Handball-, Volleyball-, Basketball- und Tischtennis-Teams in die neue Saison ein, zudem haben uns zuletzt auch Individualsportler dazu veranlasst, Berichte in unserer bekannten Kategorie „Was war denn da los?“ zu veröffentlichen.

Rufen Sie uns an: montags von 9 bis 11 Uhr

Davon wollen wir noch mehr berichten. Auch, wenn es etwa Widrigkeiten bei der Anreise zu einem Spiel gibt, wenn die Sportler erst ihre Umkleidekabine nach einem Unwetter wieder vom Wasser befreien müssen, oder wenn der Hallenwart plötzlich einspringen muss, weil der Mannschaft die Leute ausgegangen sind. All das kann Thema sein. Zögern Sie also nicht und melden Sie sich bei uns – immer montags zwischen 9 und 11 Uhr. Wir sind gespannt auf Ihre Themen. (Torsten Kohlhaase)