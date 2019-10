0:6 – Hertingshausen zahlt gegen Wabern Lehrgeld

Baunatal – Irgendwie war es bei der Personallage des TSV Hertingshausen nicht anders zu erwarten: Der Fußball-Gruppenligist unterlag zu Hause gegen den favorisierten TSV Wabern. Mit 0:6 (0:2) fiel das Ergebnis allerdings doch sehr hoch aus.

Trotz der Personalmisere klagte TSV-Trainer Mario Bierschenk nach Spielende nicht. Vielmehr stellte er sachlich fest: „Es wäre auch mit voller Kapelle nicht einfach gewesen, den erfahrenen Gegner zu schlagen. Trotz der Ausfälle hat die Elf es nach dem 0:2 und vor dem 0:4 ordentlich gemacht.“

Schon nach einer Viertelstunde zeichnete sich ein deutliches Resultat ab, denn die Gäste führten bereits 2:0. Doch der TSV hatte noch Glück. Schon bevor der Führungstreffer für Wabern fiel, hätten die Hertingshäuser zurückliegen müssen. Aber bei fünf Schüssen in der sechsten Minute gelang es dem TSV nicht, den Ball im Tor unterzubringen.

Dann fiel aber das 0:1, als die Abwehr nicht sauber klärte und Emin Dag nur einschieben musste (8.). Fabian Korell legte mit einem tollen Schuss aus spitzem Winkel mit dem 2:0 (12.) nach. Zwei Möglichkeiten hatten aber auch die Gastgeber: Zunächst verzieht Leroy Bawuah (17.), dann wird Mario Del Colles Schuss geblockt (25.). Auf der Gegenseite machte Patrick Herpe es besser. Er traf mit feinem Kopfball in den Winkel (28.) zum 3:0. Das war auch der Pausenstand.

In der Halbzeit änderte Bierschenk seine Formation leicht. Kapitän Philipp Prantschke rückte nun in die Innenverteidigung und vorn sorgte Sven Schmachtenberg für ein wenig Unruhe im Strafraum der Gäste. Wer weiß, ob das Spiel noch eine Wendung genommen hätte, wenn Fabian Reuter die Flanke von Jan Kolmsee verwertet hätte (57.). So aber plätscherte die Begegnung nur noch so dahin.

Zwölf starke Minuten, als die Gäste noch mal kurz aus ihrer Lethargie erwachten, reichten aus, um das halbe Dutzend vollzumachen. Zunächst erzielte Andreas Schluckebier mit feinem Heber das 4:0 (78.), bevor Korell mit seinem zweiten Treffer aus 18 Metern das 5:0 markierte (81.). Mit dem Schlusspfiff machte der eingewechselte Daniel Reim das 6:0-Endergebnis perfekt.

Zu den Personalsorgen kommt für den TSV jetzt noch ein schweres Programm hinzu – mit den Derbys gegen Edermünde und Eintracht Baunatal.

Hertingshausen: Helm - Kolmsee (58. Aksu), Linke, Gross (46. Schmachtenberg), Klingmann - Alter, Prantschke - Del Colle, Althans, Reuter - Bawuah Wabern: Martin - Grünhäuser, Löcke (72. Kördel), Amert, Splietorp - Kraus, Schluckebier, Herpe, Mühlberger (66. Neumann) - Korell, Dag (75. Rein) SR: Gleim (Eschwege) - Z.: 140 Tore:0:1 Dag (8.), 0:2 Korell (15.), 0:3 Herpe (28.), 0:4 Schluckebier (78.), 0:5 Korell (81.), 0:6 Rein (90.).