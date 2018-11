1:2 gegen Barockstadt - Lohfeldens Heimfluch hält an

Lohfelden. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Wäre. Aber Fußball-Hessenligist FSC Lohfelden hat das Heimspiel gegen die SG Barockstadt 1:2 (0:2) verloren. Der Heimfluch hält an.

Enis Salkovic stand im Mittelpunkt. Nach dem Hessenliga-Spiel zwischen dem FSC Lohfelden und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz herzten die Fußballer des FSC ihren Mitspieler. Klopften ihm auf die Schulter. Kopf hoch, Junge. Die Aufmunterung tat gut. In der 90. Minute hatte der Angreifer die große Chance zum 2:2-Ausgleich gehabt. Seinen eigentlich gut platzierten Elfmeter kratzte SG-Schlussmann Benedikt Kaiser aber noch von der Linie. Und so verloren die Lohfeldener ihr letztes Heimspiel des Jahres 1:2 (0:2) gegen die Spielgemeinschaft aus Osthessen.

Keine Frage, Salkovic hätte am Sonntag auf dem Kunstrasen des Nordhessenstadions zum Spieler und nicht zum Pechvogel des Tages werden können. Bereits in der dritten Minute klatschte ein beherzter Schuss des 28-Jährigen nur an die Latte. „Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn das Ding reingeht“, sagte Salkovic. So aber entwickelte sich eine Partie, für die Trainer gern diese Bezeichnung wählen: taktisch geprägt.

Für die frierenden Zuschauer hieß das aber: Torraumszenen waren rar gesät. Was nicht bedeutete, dass die Begegnung langweilte. Nein. Es gab packende Zweikämpfe, und beide Teams versuchten, spielerisch zum Erfolg zu kommen. Allerdings machten die Defensivreihen einen derart guten Job, dass es keinem Team gelang, eine Lücke zu finden. „Außerdem hat mir bei meiner Mannschaft ein bisschen Mut und Begeisterung gefehlt“, kritisierte Lohfeldens Trainer Alfons Noja mit Blick auf die ersten 45 Minuten.

Darüber hinaus ärgerte sich Noja über die Nachlässigkeiten und individuellen Fehler vor den beiden Gegentoren. Barockstadts überragender Kapitän Patrick Schaaf köpfte nach einer Ecke die 1:0-Führung (29.). Das Bittere daran: Der Eckball resultierte aus einem Konter der Osthessen unmittelbar nach einer Ecke der Lohfeldener. Und vor dem 0:2 sah die linke Abwehrseite des FSC nicht besonders gut aus. Patrick Broschke setzte sich fast ungehindert durch, legte quer, und Marcel Mosch musste nur noch den Fuß hinhalten (41.). Das war viel zu einfach.

Was die Lohfeldener nach der Pause boten, gefiel ihrem Trainer wesentlich besser. Mit dem Selbstbewussten nach zwei deutlichen Auswärtssiegen in Folge traten die Gastgeber nun energischer auf. Barockstadt spielte zwar den feineren Ball, aber „wir haben sehr gut dagegen gehalten“, sagte Noja.

Der Einsatz zahlte sich aus. Mit einem sehenswerten Volleyschuss aus der Drehung sorgte Salkovic für den 1:2-Anschlusstreffer (60.). Da ging noch was für die Lohfeldener, auch weil sie den einen oder anderen Konter der Gäste schadlos überstanden. Einziges Problem: Echte Torchancen erzwang der FSC nicht mehr. Doch dann kam die letzte Minute. Das Foul an Okan Gül. Der Pfiff. Der Elfmeter. Und Salkovic im Pech.

Damit hält der Heimfluch der Lohfeldener an. Zuletzt gewannen sie zu Hause – Achtung: am 5. September beim 2:0 gegen Bad Vilbel. Zum Abschluss des Jahres geht’s nächsten Samstag nach Waldgirmes. „Zum Glück ein Auswärtsspiel“, sagt Noja.