U 12-Fußballer zu Gast beim Pfingstturnier

lohfelden/nordshausen. Die Gästeliste kann sich sehen lassen: 60 U-12-Fußballmannschaften kämpfen an diesem Wochenende beim internationalen U-12-Pfingstturnier um den Champions Cup. Das vom JFV Söhre veranstaltete Turnier findet am Samstag und am Sonntag im Lohfeldener Nordhessenstadion und im Nordhäuser Stadion Auf der Dönche statt.

Aus dem Ausland mit dabei sind Teams aus Tschechien oder aus den Niederlanden (Twente Eschede und Vitesse Arnheim) sowie aus Dänemark (Skjold Birkerod). Aus Deutschland erwarten die Veranstalter unter anderem Gäste vom Hamburger SV, dem FSV Frankfurt, den Stuttgarter Kickers, dem FC St. Pauli sowie von RB Leipzig. Von den heimischen Teams sind Mannschaften des KSV Hessen Kassel, von Eintracht Baunatal und dem OSC Vellmar mit dabei. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Tag. (sol)