1300 BMX-Fahrer starten in Ahnatal mit hohem Tempo und weiten Sprüngen

Ahnatal. Er gehört fest in den Rennkalender der heimischen BMX-Fahrer. Der RSC Weimar-Ahnatal richtet zum fünften Mal den Drei-Nationencup aus.

Auf der Strecke der BMX-Arena in Ahnatal werden von morgen bis Sonntag 1300 Fahrer aus Deutschland und dem Ausland erwartet.

Wann ist auf der Strecke etwas los?

Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit dem freien Training. Auch am Samstag steht ab 10 Uhr Training auf dem Programm. Von 12.30 Uhr bis 16.45 Uhr wird es dann in den Rennen ernst.

Weiter geht es am Sonntag um 8 Uhr mit dem Warm-Up. Die Rennen des Blocks 1 finden von 9 bis 11.30 Uhr statt. Auf dem Plan stehen dann ab 13.25 Uhr die Rennen der Top-Klassen. Um 17 Uhr endet die Veranstaltung in Ahnatal mit der Siegerehrung der besten Klassen. „Es gibt Action an beiden Tagen“, sagt Carsten Rövenstrunk, BMX-Fachwart des RSC und Landesfachwart in Hessen. Der Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag das Rennen der Elite, für das auch Olympia-Teilnehmer gemeldet haben.

Warum heißt es Drei-Nationen-Cup?

Beim Rennen am Samstag dürfen nur Teilnehmer der drei Nationen Niederlande, Belgien und Deutschland teilnehmen. Am Sonntag sind dann die Rennen auch für Starter aus anderen Ländern offen. Für diese Wettkämpfe haben auch BMX-Fahrer aus Australien, Kanada, Polen und Russland gemeldet. Sie messen sich dann mit den Startern aus den anderen drei Nationen.

Wie prominent ist das Starterfeld?

Aus deutscher Sicht auf jeden Fall sehr. Mit Nadja Pries und Luis Brethauer haben sich zwei deutsche Olympia-Teilnehmer angemeldet. Die 23-jährige Pries ist elffache Deutsche Meisterin. Sie nahm an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 teil.

Für Brethauer waren die Sommerspiele in Brasilien die zweite Olympia-Teilnahme. In London 2012 kam er bis ins Viertelfinale. In Rio schied er nach einem Sturz im Halbfinale aus. Seine größten Erfolge waren der Gewinn der WM-Bronzemedaille 2013 und sieben Deutsche Meistertitel.

Sind auch Lokalmatadoren am Start?

15 Starter des Ausrichters RSC Weimar-Ahnatal sind bei den Rennen mit dabei. Die besten Chancen werden Lucia Goldmann eingeräumt. Sie zeigte sich vor einer Woche in der BMX-Bundesliga in Topform. In Bispingen gewann sie beide Läufe und will nun auch vor heimischem Publikum auftrumpfen.